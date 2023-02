Endometriosi, Sora aderisce alla campagna nazionale di sensibilizzazione

Marzo è il mese di sensibilizzazione sull’endometriosi, malattia cronica, dolorosa e

invalidante. In Italia sono 3 milioni le donne affette da endometriosi, circa 200 milioni nei

Paesi occidentali.

Una malattia debilitante che spesso provoca anche infertilità: il 40% delle donne con

endometriosi ha problemi nel procreare. E sulla diagnosi di endometriosi ad oggi grava un

ritardo medio di 8-9 anni, con conseguenze in termini di sofferenze prolungate per le

pazienti.

Nel mese dedicato alla sensibilizzazione, il Comune di Sora vuole richiamare l’attenzione

su questa patologia con l’evento “Storie di persone affette da endometriosi” a cura

dell’Associazione “La Voce di Una è la Voce di Tutti Odv che si terrà venerdì 3 marzo

2023, alle ore 17.30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

Ad aprire gli interventi, per il Comune di Sora, saranno il Sindaco Luca Di Stefano e la

Vice Sindaca con delega alle Pari Opportunità Maria Paola Gemmiti. A seguire

prenderanno la parola il Consigliere Regionale Loreto Marcelli, lo psicoterapeuta Dott.

Giacomo Dell’Unto, la biologa nutrizionista Dott.ssa Serena Spalvieri. Previsto il contributo

video della Dott.ssa Cristina Donfrancesco, Dirigente Medico del Reparto di Ginecologia

ed Ostetricia dell’Ospedale SS. Trinità. L’evento sarà moderato dalla giornalista Ilaria

Paolisso.

Nell’ambito dell’interessante convegno Tiziana Genito, tutor dell’Associazione “La Voce di

Una è la Voce di Tutti Odv”, presenterà il suo libro “RipartEndo”. Il volume, edito nel 2022,

ricco di testimonianze di altre donne, vuol far conoscere la malattia cronica

dell’endometriosi, scoperta dall’autrice fin da piccola. Nel volume c’è anche il progetto che

l’attivista e tutor dell’Associazione, che ha sede nazionale a Vercelli, sta portando avanti

coinvolgendo i Comuni della provincia di Frosinone

