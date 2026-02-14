ENASARCO, CIACCIARELLI: «SU ACQUISTO MILLE ALLOGGI ERP NECESSARIO VALORIZZARE RICORSO A HOUSING SOCIALE»

«Grazie alla collaborazione istituzionale del Presidente della X Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale del Lazio, Laura Corrotti, ho avuto la possibilità di relazionare ai componenti della commissione l’importante lavoro che la Giunta regionale del Lazio ha messo in campo per contrastare l’emergenza abitativa nel territorio regionale del Lazio, con una particolare attenzione alla situazione esistente nella città di Roma. In particolare, negli ultimi giorni, abbiamo avvitato, in collaborazione con lo sviluppo economico e sentite le Ater del Lazio, le prime azioni programmatiche per tradurre i 123 milioni di euro previsti dal FESR in materia di Housing in interventi concreti. Bisogna porre una particolare attenzione, invece, sull’acquisto dei 1000 alloggi di proprietà di Enasarco, dove è necessario garantire il mantenimento dell’equilibrio sociale esistente. A tal fine, dove vi sono già alloggi di proprietà privata, ritengo opportuno valorizzare il ricorso all’housing sociale, offrendo una decorosa soluzione abitativa a tutti coloro che non riescono ad accedere all’abitazione in ordinarie condizioni di mercato, pur non appartenendo alle categorie dell’edilizia residenziale pubblica. Tale soluzione costituirebbe un ulteriore conferma dell’evoluzione che sta assumendo la materia delle politiche abitative nel Lazio, valorizzandone la componente sociale in tutta la sua interezza». Lo dichiara Pasquale Ciacciarelli, assessore alle Case Popolari.

Correlati