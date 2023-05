‘Emulsioni d’Etiopia’ la mostra inaugurata ieri ad Arpino, presente anche Gianluca Quadrini

Emulsioni d’Etiopia la mostra inaugurata a Palazzo Boncompagni ad Arpino, organizzata e patrocinata dall’Archeoclub di Arpino e con i patrocini della Provincia di Frosinone. Scatti fotografici che rappresentano lo sguardo di volti etiopi, oltre che scene di vita quotidiana e rappresentazioni di grande spiritualità. “Una mostra bellissima oltre che suggestiva, commenta Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone. “ il realismo racchiuso in queste foto è l’espressione massima di un popolo così autentico come quello etiope. Complimenti all’autore Luigi Simeoni per il magnifico reportage. Ringrazio l’Archeoclub di Arpino e il dott. Saverio Zarrelli per l’invito e per l’organizzazione.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA

