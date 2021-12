“Emozioni” la mostra che coniuga arte cultura e design resterà aperta al pubblico fino al 6 gennaio

“Emozioni” la mostra che coniuga arte cultura e design resterà aperta al pubblico nello storico quartiere Nicolosi di Latina sino al 6 gennaio con ingresso gratuito.

E’ stata inaugurata domenica 12 dicembre, con successo, la mostra “Emozioni”che resterà aperta al pubblico con ingresso gratuito sino al 6 gennaio nello storico quartiere di Latina “Nicolosi” in Via Filippo Corridoni 78.

“Emozioni” nasce per valorizzare l’artigianato artistico realizzato dalle sapienti mani di tante professioniste pontine. Ceramica, pittura moda e design esclusivamente “made” in provincia di Latina si fondono perfettamente con lo spirito multietnico del quartiere cittadino con lo scopo di valorizzarlo ed enfatizzarlo in una prospettiva più ampia di inclusione totale.

L’iniziativa culturale si inserisce nella più ampia manifestazione “Natale al Nicolosi” che prevede un fitto calendario di eventi che si svolgeranno prevalentemente durante i week end delle festività; percorsi alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche, performance artistiche di gruppi musicali e di artisti in genere saranno solo alcune delle proposte dedicate alla cittadinanza per allietare le festività.

La mostra “Emozioni” che gode del patrocinio di Confcommercio Lazio Sud, CNA, Confesercenti e Coldiretti vedrà al centro del percorso espositivo dello spazio Nicolosi, le creazioni artistiche tutte al femminile realizzate da: Paola Acciarino, Carmela Padovano, Simonetta Massironi, Elena Culmone, Barbara Di Salvo, Anna Colaiacovo, LaBozio Karilò, Lisa Tibaldi Grassi e Ceramiche Viterbese Buono. Veri opere gioiello che trovano spazio nella quotidianità del vivere e che spaziano dalla ceramica alla pittura per arrivare alla realizzazione di preziose creazione tessili, oggetti unici da ammirare che sono la testimonianza di quello che la fantasia, la professionalità e la capacità imprenditoriale in “rosa” della provincia di Latina riesce a realizzare.

Orari e Giorni di Apertura: tutti i giorni dalle 16.00 alle 20.30

la Mostra sarà chiusa i giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio

i giorni 24 e 31 dicembre la chiusura sarà alle 19.30

info 348 8929030 | 351 9826236

Obbligatorio GREEN PASS e mascherina

