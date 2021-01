Emiliano Tortolano, muore a 2 anni la figlia del calciatore del Latina: «La mia bimba è andata a riposarsi»

La città di Latina si sveglia con il dolore nel cuore per la scomparsa prematura della piccola Ginevra, figlia del calciatore nerazzurro Emiliano Tortolano e della compagna Giorgia. La bambina di appena 2 anni, a causa di un malore improvviso, era stata ricoverata ieri all’ospedale Bambino Gesù di Roma, dove nonostante le cure dello staff sanitario non è stato possibile evitare l’epilogo più doloroso.Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia … il mio angelo è volato in cielo è andata…

Scrive Emiliano Tortolano.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei club in cui ha militato Tortolano nella sua carriera, dei compagni di squadra, degli amici e dei tifosi. A dare il triste annuncio è stato lo stesso 31enne attraverso il suo profilo Facebook: «Volevo ringraziare tutte le persone che si sono interessate per mia figlia. Il mio angelo è volato in cielo è andata a riposarsi è andata a trascorrere un’altra vita lassù senza sofferenza». Ieri Ginevra, alla quale a pochi mesi dalla nascita erano state diagnosticate delle patologie, era stata ricoverata a seguito di un malore. Tortolano aveva chiesto a tutti di pregare. Stanotte la tragica notizia.La sua bacheca in poco tempo si è riempita di messaggi di cordoglio. Il Latina calcio ha scritto: «Dolore e sgomento per la dolorosa perdita della piccola Ginevra, figlia di Emiliano e Giorgia Tortolano. Il presidente, la squadra, lo staff tecnico e la società tutta si stringe al dolore che ha colpito un proprio tesserato ed esprime le più sincere condoglianze». Anche l’Ostia Mare si stringe a Tortolano: «L’As Ostiamare Lidocalcio tutta piange sgomenta per la tragedia che ha colpito Emiliano Tortolano e la sua compagna Giorgia, con la dolorosa perdita della piccola meravigliosa Ginevra. Dal Presidente ai dirigenti, ai calciatori tutti, Ostia esprime le più sincere condoglianze a Emiliano, a Giorgia, e a i familiari tutti in questo momento di profondo e immenso dolore. Ciao Ginevra, che la terra ti sia lieve piccolo angelo».

Fonte il messaggero – foto web