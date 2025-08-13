Emergenze in Ciociaria: incendi e maltempo colpiscono diversi comuni

Giornata di emergenza per diverse località della provincia di Frosinone, interessate da incendi e violente perturbazioni.

Secondo quanto riportato dalle autorità locali, focolai attivi sono stati segnalati a Villa Santo Stefano, Alvito, Pontecorvo, Villa Santa Lucia, Colle San Magno e Cassino. Le squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile sono al lavoro per circoscrivere le fiamme, supportate dalle forze dell’ordine per la gestione della viabilità e la sicurezza della popolazione.A complicare ulteriormente la situazione, una tromba d’aria ha colpito Villa Santa Lucia, provocando la caduta di numerosi alberi sulla sede stradale e l’abbattimento di pali dell’Enel, con conseguenti interruzioni dell’energia elettrica in alcune zone.Eventi analoghi sono stati segnalati anche a Ripi, dove una tromba d’aria ha causato danni e disagi. Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a segnalare immediatamente situazioni di pericolo. I tecnici Enel sono già operativi per il ripristino della rete elettrica, mentre le operazioni di rimozione di alberi e detriti proseguono senza sosta. La Protezione Civile regionale ha attivato un costante monitoraggio dell’evolversi delle condizioni meteo e della propagazione degli incendi, in un contesto già reso critico dalle alte temperature e dai venti forti.

foto archivio