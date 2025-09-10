Emergenza meteo, Querqui: “Massimo impegno per la sicurezza dei cittadini”

Eventi metereologici avversi – Aggiornamento alle ore 13:00. Dalle prime ore della giornata con particolare intensità tra le 06:00 e le 08:00, si stanno registrando nell’intero territorio comunale forti precipitazione atmosferiche. L’Amministrazione comunale, al ricevimento del bollettino meteorologico regionale diramato in data 09/09/2025, in conformità del grado di allerta arancione, ha provveduto all’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), operativo dalle 22.00 della scorsa serata, con coordinamento diretto del primo cittadino. Al presente aggiornamento resosi necessario a seguito della prima ondata di maltempo prevista per oggi sono da segnalare: − numerosi danneggiamenti all’apparato viario cittadino, sia in centro urbano che in periferia, anche in coincidenza con i tratti stradali di competenza sovracomunale; − alcune frane nel territorio tra cui uno smottamento registrato in Via Salita al Castello − un parziale allagamento con distacco di energia elettrica nel Plesso Scolastico di Via Gaeta, 1° Circolo didattico; − infiltrazioni al Plesso Scolastico di Via Gaeta, 2° Circolo didattico, lato scuola primaria; − l’allagamento di una porzione di edificio del Plesso Scolastico Badia/ Maiura, 1° Circolo Didattico. Allo stato le situazioni di criticità legate alla viabilità risultano individuate e debitamente segnalate dalle squadre di intervento attive nel territorio sotto la guida del C.O.C.. − La criticità registrata sul Plesso Scolastico di Via Gaeta, 1° Circolo Didattico sono state risolte prima dell’inizio delle lezioni, permettendo l’ingresso in aula degli alunni in completa sicurezza sebbene con qualche minuto di ritardo. − Le criticità registrate nel Plesso Scolastico di Badia/ Maiura, I° Circolo Didattico, scuola dell’infanzia e primaria, non sono risultate risolvibili nella giornata odierna. Nello specifico è stata disposta un’Ordinanza sindacale con decorrenza da oggi e fino a venerdì 12 settembre p.v. per la chiusura della struttura scolastica. L’Amministrazione comunale sta attuando tutte le azioni necessarie ad assicurare il rientro in aula degli studenti, anche valutando soluzione alternative per garantire la ripresa regolare delle lezioni didattiche. È attualmente in corso la stima dei danni alla struttura necessaria a determinare le attività che verranno intraprese per il risanamento degli ambienti e il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza: attività che verranno intraprese nell’immediato. − La criticità registrata sul Plesso Scolastico di Via Gaeta, 1° Circolo Didattico, scuola dell’infanzia e primaria, sono state risolte prima dell’inizio delle lezioni, permettendo l’ingresso in aula degli alunni in completa sicurezza sebbene con qualche minuto di ritardo. − La criticità registrata sul Plesso Scolastico di Via Gaeta, 2° Circolo Didattico scuola primaria, essendo insorte secondariamente all’avvio delle lezioni sono attualmente in corso di valutazione da parte dei tecnici comunali. Ulteriori aggiornamenti saranno tempestivamente diramati nell’arco della giornata, anche in relazione all’evolversi dell’evento metereologico avverso tutt’ora in corso. Il Sindaco Dr. Andrea Querqui

