Emergenza idrica: il Sindaco di Fumone Campoli chiede una riunione urgente con Acea, Provincia di Frosinone e altri sindaci

Il Sindaco di Fumone, Matteo Campoli, ha inviato in data odierna una richiesta formale ad ACEA ATO 5, alla Segreteria Tecnico Operativa dell’ATO5, alla Provincia di Frosinone e a tutti i sindaci del territorio per la “convocazione urgente di una riunione, da tenersi entro dieci giorni, per affrontare con la massima priorità le criticità legate alla gestione delle risorse idriche”.

Così in una nota il sindaco di Fumone, Matteo Campoli.

“Negli ultimi mesi – prosegue – si sono moltiplicate le segnalazioni da parte dei cittadini riguardo guasti, perdite e disservizi sempre più frequenti nella distribuzione dell’acqua. Tante abitazioni sono praticamente a secco, un’indecenza. La causa principale di questi disagi è lo stato ormai obsoleto delle condutture, che richiede interventi immediati di manutenzione e sostituzione”.

Il Sindaco, in costante contatto con la cittadinanza, ha sottolineato l’urgenza di “affrontare la questione in modo strutturato e coordinato tra tutti gli enti competenti. L’obiettivo è garantire la continuità del servizio idrico durante i mesi estivi, programmare gli interventi necessari e gestire in modo efficace eventuali situazioni di emergenza. Considerata la gravità e l’urgenza della situazione, si auspica una pronta risposta e la convocazione del tavolo tecnico nel più breve tempo possibile”.