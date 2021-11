Emergenza Covid19 in Ciociaria: i dati settimanali

Nella settimana che va dal 12 novembre al 18 novembre sono stati registrati nella provincia di Frosinone 521 nuovi positivi e nessun decesso. Se prendiamo in esame lo stesso periodo dello scorso anno osserviamo che i nuovi positivi erano stati 1.677 e 23 i decessi.

Continuiamo quindi a sensibilizzare la popolazione sul ruolo fondamentale che ricopre la vaccinazione che, insieme alle mascherine, al distanziamento e alla disinfezione ci protegge da ricoveri e mortalità.

In riferimento alla Campagna Antinfluenzale segnaliamo che ad oggi sono oltre ottantamila i vaccini somministrati, di cui circa novemila di vaccinazione antipneumococcica. A tal proposito la ASL ringrazia per l’impegno tutti i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta della Provincia di Frosinone che stanno vaccinando i loro assistiti per metterli in sicurezza da un virus influenzale più aggressivo degli anni scorsi.

La dottoressa D’Alessandro esprime, inoltre, un particolare ringraziamento ai rappresentati delle sigle sindacali dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per il proficuo lavoro che svolgono al tavolo delle relazioni con l’Azienda per un continuo miglioramento dell’assistenza territoriale.

Invitiamo quindi i cittadini a proteggere soprattutto anziani e soggetti fragili anche dall’ondata influenzale.

