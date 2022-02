Emergenza Covid – Il 5 febbraio giornata di vaccinazione straordinaria presso il Presidio Asl di Aquino con l’Esercito Italiano

Continua senza sosta l’impegno della Asl di Frosinone nell’azione messa in campo per fronteggiare la richiesta di somministrazione dei vaccini da parte della popolazione.

In un rapporto di stretta collaborazione della Asl con il Comune di Aquino, sabato 05 febbraio 2022 dalle ore 14.00, grazie all’attività dell’Esercito Italiano, sarà allestito all’aperto un Hub vaccinale alle cui prestazioni potranno accedere, senza prenotazione alcuna, tutti coloro che ne avranno bisogno.

Sarà possibile usufruire delle prestazione anche da parte dei cittadini stranieri extra-comunitari purché provvisti di codice SPT o ENI.

D’intesa con l’amministrazione comunale della Città di San Tommaso, presieduta dal Sindaco Libero Mazzaroppi, è stato naturalmente individuato quale sito di svolgimento delle attività previste il Presidio Asl di Aquino, recentemente designato nel PNRR quale Casa di Comunità Spoke del Distretto D.

Il Sindaco Libero Mazzaroppi e l’Ass. alla Sanità Maria Rita Scappaticci hanno espresso vivo compiacimento per l’iniziativa e non hanno risparmiato parole di gratitudine nei confronti della Asl e dell’Esercito Italiano.

Il Sindaco ha inoltre invitato i suoi cittadini che non hanno ancora effettuato il vaccino a farlo senza esitazione confidando nella positiva azione della scienza cha sta dando soddisfacenti risultati nella lotta alla pandemia.

Maria Rita Scappaticci ha ribadito che tutto questo è reso possibile grazie al sacrificio e allo spirito di abnegazione degli operatori sanitari dell’Esercito che servono lo stato e sono vicini ai cittadini specie nei momenti più difficili.

Ecco i dettagli:

1° Dose: Johnson e Johnson

1°2°3° dose Moderna

1°2°3° dose Pfizer solo per chi ha prescrizione medica per allergie o patologie dove ci sono controindicazioni con gli altri vaccini.

Per i ragazzi dai 12 ai 17 anni è obbligatoria la presenza dei due genitori per la doppia firma per il consenso.

Bisogna essere muniti di codice fiscale ed eventuali attestazioni delle precedenti vaccinazioni.

COMUNICATO STAMPA