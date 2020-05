Emergenza Covid 19, videoconferenze con istituti scolastici

Nell’ambito delle iniziative intraprese tra il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone e gli Istituti Scolastici della provincia, relativamente all’emergenza nazionale Covid-19 ed inerente al progetto “cultura della legalita’ e tutela della salute – Incontri in videoconferenza con l’Arma dei Carabinieri”, si è tenuta nel pomeriggio di ieri, presso la sede del Comando Compagnia di Alatri una videoconferenza organizzata con gli studenti/docenti dell’istituto comprensivo 1° di Veroli e dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica. Il conferenziere dell’evento è stato il Maggiore ARGIRÒ Gabriele, Comandante della Compagnia Carabinieri di Alatri, il quale ha organizzato l’incontro coadiuvato dai docenti delle scuole superiori in argomento. All’iniziativa nello specifico hanno partecipato 40 studenti ed altrettanti docenti dell’Istituto Scolastico di Veroli e 60 studenti 40 docenti dell’Istituto Scolastico di Boville Ernica. Il Maggiore ARGIRO’ ha introdotto l’incontro fornendo notizie generali sull’organizzazione dell’Arma dei Carabinieri e sui relativi compiti devoluti, facendo poi menzione sui tanti reparti speciali che la costituiscono ed alla possibilità di ricevere notizie anche dal sito istituzionale www.carabinieri.it. Sono stati poi approfonditi argomenti comuni ai giovani, nonché attuali quali il “bullismo, il cyber bullismo e nozioni sulla pirateria informatica”. Nel corso della videoconferenza si sono trattati anche argomenti concernenti l’attuale emergenza nazionale dovuta al “coronavirus” ed in proposito i ragazzi sono stati sensibilizzati sui comportamenti da tenere nel rispetto delle misure sanitarie necessarie per poter superare questa situazione sanitaria e quindi riprendere la crescita socio economica del paese. Infine il comandante della compagnia ha mandato in onda dei video istituzionali che hanno suscitato molta emozione nonché gradimento nei giovani Nel corso dell’incontro è intervenuto anche personale dell’Arma in servizio presso del N.A.S. di Latina che, nell’occasione, ha relazionato inizialmente facendo un breve excursus sui compiti del reparto speciale, per poi argomentare sugli aspetti sanitari correlati alla problematica dovuta all’epidemia mondiale che si sta affrontando, in particolare sono state fornite nozioni sui sistemi di autocontrollo igienici sanitari, sull’assistenza sanitaria e sull’attività del servizio sanitario nazionale.Gli studenti ed i docenti hanno apprezzato l’iniziativa con enorme entusiasmo, formulando domande ed interfacciandosi con i relatori, trascorrendo un pomeriggio che sicuramente ha permesso di avvicinare ancor di più le nuove generazioni all’arma dei carabinieri. Il Maggiore ARGIRÒ ha concluso il pomeriggio con la promessa che gli sforzi fatti finora non saranno vani, sostenendo i giovani a vivere il presente e questa nuova partenza responsabilmente per costruire un futuro più sicuro ed augurando loro di rivedersi a settembre tra i banchi di scuola, all’inizio del prossimo anno scolastico, piuttosto che sullo schermo di un computer.

COMUNICATO STAMPA

