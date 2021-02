Emergenza Covid-19, la ASL Frosinone: “Numero alto di positivi, non abbassiamo la guardia”

Oggi abbiamo registrato un numero più alto di positivi anche se con oltre 1000 tamponi molecolari e molti antigienici : 7 sono i casi in RSA già nota per Covid per la quale non si era proceduto neppure a vaccinazione per positività in corso e tutti gli altri sono essenzialmente cluster familiari ad Alatri, Sora, Isola del Liri e S.G Campano. Non abbassiamo la guardia. L’appello accorato dell’Asl è di prestare massima attenzione. Non abbiamo casi di varianti del virus ma chiediamo la collaborazione di tutti. I casi familiari da mesi sono in forte aumento. Bisogna prestare massima attenzione e tenere il giusto distanziamento e adottare sempre tutte le precauzioni.Nel frattempo continuano le vaccinazioni a Frosinone e Cassino e da domani a Sora per gli over 80 secondo le disponibilità di dosi. Partite le vaccinazioni agli under 55 delle forze dell’ordine e praticamente concluse le vaccinazioni degli iscritti agli ordini sanitari. so è arrivati così a 22 mila vaccinazioni eseguite.Da lunedì si parte con il personale scolastico e universitario. Ricordiamo inoltre che si entrerà nel pieno della vaccinazione con la discesa in campo dei medici di medicina generale, infatti già a partire dal 1° marzo saranno operativi per tutta la popolazione under 55 senza patologie.Si sta lavorando già alla fase della vaccinazione per le categorie fragili e si attendono le dosi.Il piano lo aggiorneremo step by step in rapporto alle disponibilità delle dosi e delle indicazioni regionali.Per ora non abbiamo casi accertati di varianti ma rimane la fortissima la preoccupazione.È un momento in cui tutti dobbiamo collaborare è richiesto per la salute di tutti e non solo per questo.

La Direzione Generale ASL