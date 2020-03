Emergenza Covid – 19, interviene Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità

“Ora più che mai è importante che la responsabilità individuale diventi responsabilità familiare, siamo arrivati al massimo delle misure di prevenzione del contagio in termini di attività sociali e lavorative, è importante adesso sottolineare un altro aspetto rilevante connesso al contagio interfamiliare: l’altro grande motore su cui può andare a innestarsi la diffusione epidemiologica del coronavirus. È quindi fondamentale, quanto più possibile nell’ambito dei contesti familiari, implementare le misure stringenti di contenimento dei soggetti che sono risultati positivi”. Queste le dichiarazioni rilasciate ieri, durante la quotidiana conferenza stampa riguardante l’emergenza Covid – 19, da parte di Franco Locatelli, presidente del consiglio superiore di sanità e membro del comitato tecnico scientifico della Protezione civile. L’appello dunque, invita fortemente tutti coloro i quali hanno familiari affetti dal corona virus, a limitare le proprie uscite, ridurle al lumicino o se possibile evitarle del tutto. Locatelli ha poi concluso il suo discorso con un cenno sugli anziani, e su come comportarsi con loro e tutelarli: “Gli anziani sono un patrimonio di questo Paese, sono la nostra radice storica e quindi vanno assolutamente tutelati e vanno messe in atto tutte le misure per tutelarli. Bisogna evitare che escano di casa e se sono residenti nelle case di riposo o rsa, cercare di evitare in questa fase le visite. Queste strutture infatti, come gli ospedali, rischiano di essere un volano di amplificazione del contagio che potrebbe far aumentare il numero di persone che non superano il Covid”. Intanto, per restare in tema Corona virus e su come contrastarlo, sulla pagina facebook della ASL di Frosinone sono state inserite tutte le istruzioni necessarie per prepararsi il detergente per pulire le superfici e sulla procedura da seguire per ottenere l’ipoclorito di sodio.

S.M.

