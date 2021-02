Emergenza Covid-19, il sindaco di Sora De Donatis: “41 nuovi casi positivi in 72 ore”

#SORA EMERGENZA COVID, VI AGGIORNO CON I DATI DELLE ULTIME 72 ORE. VI COMUNICO CHE ABBIAMO AVUTO 41 NUOVI CASI DI POSITIVI CON 40 GUARIGIONI, PERTANTO IL NUMERO TOTALE DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI SALE DA 162 A 163. SEPPURE PER UN SOLO CASO SI CONFERMA L’AUMENTO DEL NUMERO DEI POSITIVI. MENTRE SI PARLA DI QUARTA ONDATA IN ARRIVO, ABBIAMO IL DOVERE DI INSISTERE NEL RISPETTO DELLE BUONE PRATICHE INDIVIDUALI, RISPETTANDO LE BUONE REGOLE DI SEMPRE: DISTANZIAMENTO, MASCHERINE ED IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI. SENSO DI RESPONSABILITÀ E APPLICAZIONE COSTANTE SONO L’UNICA VIA DI USCITA DA QUESTA EMERGENZA. LA ZONA ARANCIONE IN PROVINCIA DI FROSINONE IMPONE RIFLESSIONI SU OGNI ULTERIORE MISURA POSSA ESSERE UNA CHIAVE PER LA RIDUZIONE DEL CONTAGIO. A TAL FINE CONTINUI SONO I COLLEGAMENTI CON OGNI ISTITUZIONE PER NON LASCIARE NULLA AL CASO. SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.

Nota pubblicata sulla pagina Facebook del sindaco di Sora, Roberto De Donatis.

