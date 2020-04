Emergenza Covid-19: il Comune di Ferentino attiva un conto dedicato Il sindaco Pompeo: la solidarietà è l’arma vincente contro un nemico che ci tiene distanti

Un conto corrente dedicato unicamente all’emergenza Covid-19, per chiunque possa e voglia contribuire ad aiutare chi, in questo momento di grande difficoltà sanitaria ma anche economica, ha bisogno di sostegno e aiuto.

Lo ha attivato il Comune di Ferentino, guidato dal sindaco Antonio Pompeo, che nel videomessaggio di ieri ai concittadini ha annunciato questa nuova iniziativa messa in campo dall’Amministrazione comunale. Un’altra misura che va ad aggiungersi a quelle già realizzate dal Comune, come il servizio per spesa e farmaci a domicilio, le corse di trasporto pubblico locale ‘su prenotazione’ e, recentemente, i buoni alimentari utilizzando i fondi di Governo e Regione.

Questi il codice Iban e il conto corrente per effettuare la donazione: IT 25 0 05297 74420 CC1060065540.

“Non ci fermeremo qui – dice il primo cittadino, Antonio Pompeo – perché sappiamo che questa sarà una battaglia lunga e difficile e nessuno deve essere lasciato solo. Il mio appello è soprattutto a quella che mi piace chiamare ‘solidarietà orizzontale’: il cittadino che aiuta l’amico, il vicino, il conoscente o colui che, semplicemente, vuole condividere un po’ di quello che ha la fortuna di avere, come uno stipendio fisso, con chi, invece, ha difficoltà anche a fare la spesa. Conosco la mia citta, i miei concittadini, gli imprenditori del territorio e so che questa terra, quando è chiamata ad aiutare, non si tira mai indietro. Per questo vi ringrazio: la solidarietà è l’arma vincente contro questo nemico invisibile che ci tiene distanti, ci impedisce di abbracciarci ma, certamente, rinforza il sentimento di comunità che ci ha sempre contraddistinti!“.