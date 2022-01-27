Emergenza Coronavirus in Ciociaria: boom di casi a Sora e Frosinone, 4 decessi

admin
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Riportiamo di seguito i dati della ASL delle ultime 24 ore.

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Registrati i seguenti decessi:

Una donna di 84 anni di Boville Ernica, un uomo di 77 anni di Villa Latina, un uomo di 74 anni di Cassino, un uomo di 89 anni di Sant’Apollinare tutti con pregresse patologie.
Altri Comuni con nuovi casi:

6 FUMONE PICINISCO TORRE CAJETANI

5 ALVITO CASTELNUOVO PARANO ESPERIA PICO SANT’APOLLINARE VILLA SANTA LUCIA

4 CASALVIERI FONTANA LIRI POSTA FIBRENO SERRONE SGURGOLA TRIVIGLIANO VALLECORSA

3 ACUTO AUSONIA GIULIANO DI ROMA TREVI NEL LAZIO

2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE FONTECHIARI SAN VITTORE DEL LAZIO STRANGOLAGALLI VITICUSO

1 ARNARA CASALATTICO COLLE SAN MAGNO CORENO AUSONIO FALVATERRA ROCCA D’ARCE SANTOPADRE SETTEFRATI VALLEMAIO VALLEROTONDA VICO NEL LAZIO VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO

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