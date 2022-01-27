Emergenza Coronavirus in Ciociaria: boom di casi a Sora e Frosinone, 4 decessi

Riportiamo di seguito i dati della ASL delle ultime 24 ore.
Registrati i seguenti decessi:
6 FUMONE PICINISCO TORRE CAJETANI
5 ALVITO CASTELNUOVO PARANO ESPERIA PICO SANT’APOLLINARE VILLA SANTA LUCIA
4 CASALVIERI FONTANA LIRI POSTA FIBRENO SERRONE SGURGOLA TRIVIGLIANO VALLECORSA
3 ACUTO AUSONIA GIULIANO DI ROMA TREVI NEL LAZIO
2 CAMPOLI APPENNINO COLFELICE FONTECHIARI SAN VITTORE DEL LAZIO STRANGOLAGALLI VITICUSO
1 ARNARA CASALATTICO COLLE SAN MAGNO CORENO AUSONIO FALVATERRA ROCCA D’ARCE SANTOPADRE SETTEFRATI VALLEMAIO VALLEROTONDA VICO NEL LAZIO VILLA LATINA VILLA SANTO STEFANO