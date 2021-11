Emergenza Coronavirus in Ciociaria, ASL Frosinone: “ampliamento del reparto Covid”

Oggi sono 58 nuovi positivi ma sono anche 39 i ricoverati e registriamo 1 decesso, avvenuto ieri di un paziente con gravi patologie pregresse.

È risultato immediatamente utile l’ampliamento del reparto Covid, infatti, i 14 posti letto in più sono stati occupati nel giro di 24 ore. Bisogna stare molto attenti alla circolazione del virus soprattutto per salvaguardare i pazienti più fragili che subiscono le maggiori complicazioni.

Il trattamento con le monoclonali continua al ritmo di 3/4 casi al giorno.

Da oggi i vaccini sono già prenotabili a 150 giorni dalla seconda dose. Sono partite anche le vaccinazioni per le Forze dell’Ordine.

Continuano tutte le attività ordinarie. Oggi il reparto di Otorinolaringoiatria di Frosinone ha dato vita ad una iniziativa di grande qualità aprendo gli ambulatori per una Giornata di prevenzione per la diagnosi precoce dei tumori del collo.

Sta per concludersi la selezione per dirigenti medici, che finalmente ha visto la partecipazione di 129 professionisti, per varie discipline. Siamo entusiasti che anche giovani specializzandi arriveranno a completare le nostre equipe e che alcuni medici aiuteranno il dott. Ivano a Orlandi a sostenere la squadra del Pronto Soccorso di Alatri. Sembra finalmente un segnale di fiducia da parte di giovani professionisti verso la nostra Provincia. A breve, inoltre, ci saranno le nomine dei primari delle medicine. I concorsi bandii da primario quest’anno sono stati ben 25, di cui 11 già nominati, premiando sempre il merito.

Il salto di qualità dell’offerta è notevole in tutti i nostri Presidi, sempre nella compatibilità con la Sanità della Provincia e le sue oggettive difficoltà. A tal proposito, nei prossimi giorni verranno inaugurate le nuove Aree oncologiche chirurgiche e il Day Surgery a Sora e Cassino.

Così come ci siamo programmati, stiamo portando avanti un’attenta, mirata e qualificante risalita di scalini per innalzare il livello qualitativo della sanità del nostro territorio.

Per portare avanti questa mirata qualificazione della sanità provinciale nei prossimi giorni si svolgeranno dei tour presso i quattro Distretti Sanitari per incontrare tutti i Sindaci e discutere dei progetti del PNRR che saranno presentati al finanziamento.

La squadra della Rete sanitaria cerca, non senza problemi, di qualificare questa sanità provinciale e di aggregare tutte le Istituzioni che giocano a fare gruppo per questo.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori e le operatrici.

Ai cittadini ricordiamo sempre di rispettare le misure di sicurezza per proteggersi dal virus e gli hub, i medici di medicina generale, le farmacie oltre che i privati accreditati per effettuare la vaccinazione.

