Emergenza Coronavirus. CHIUSA LA FEDERAZIONE DI FORZA ITALIA. A renderlo noto il vice coordinatore regionale Quadrini

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia Gianluca Quadrini annuncia la chiusura momentanea dei locali e delle sedi provinciali del partito di Forza Italia e la sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli incontri a carattere politico. La decisione in riferimento all’andamento epidemiologico della diffusione del Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti del governo e degli enti locali, in collaborazione con le misure di contenimento dell’epidemia.”E’ disposta la chiusura dei locali e delle sedi provinciali del partito di Forza Italia e la sospensione di tutte le manifestazioni, gli eventi e gli incontri a carattere politico in seguito ai provvedimenti del Governo e degli enti locali, in collaborazione con le misure di contenimento del Coronavirus, con l’auspicio di tornare presto alla normalità di tutte le attività”. Così Quadrini in una nota.

COMUNICATO STAMPA

Correlati