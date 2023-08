Emergenza cinghiali, Polizia Provinciale incontra Regione Lazio e ATC FR 2

La Provincia di Frosinone, attraverso il corpo di Polizia provinciale, ha incontrato oggi i rappresentanti della Regione Lazio e il Presidente dell’ATC FR2 per coordinare una serie di iniziative volte a contrastare l’emergenza cinghiali sul territorio.“ La collaborazione – ha dichiarato il Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e delegato alla polizia provinciale – è fondamentale per contrastare questa emergenza che sta creando notevoli disagi e danni a privati ed aziende nei nostri Comuni. Dopo l’approvazione da parte della Regione Lazio delle linee programmatiche valutate nel tavolo tecnico, la Provincia collaborerà con l’ATC FR2 nel coordinamento delle attività operative da mettere in campo. Ringrazio ancora una volta il comandante della Polizia Provinciale, Pierfrancesco Vona, per la disponibilità dimostrata, i funzionari della Regione Lazio e il Presidente dell’Atc FR2 Sandro Filippi”

COMUNICATO STAMPA