Emergenza cinghiali, Gianluca Quadrini scrive all’assessore regionale, Enrica Onorati, per una soluzione immediata

I cinghiali continuano ad invadere pesantemente tutto il territorio regionale. Una situazione non più tollerabile e che desta preoccupazione da parte dei cittadini che continuamente chiedono interventi. Più volte, il Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini, ha sollecitato le istituzioni ad intervenire. – “si tratta di una vera e propria invasione dei centri urbani e delle campagne dei nostri territorio” – commenta il Presidente Quadrini, rivolgendosi all’assessore all’agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati. “Quella dei cinghiali ormai è diventata un’emergenza che mette in pericolo la sicurezza dei nostri cittadini, il lavoro dei nostri agricoltori e il decoro urbano delle nostre città. Siamo difronte ad animali selvatici, che divorano tutto perchè fuori controllo e affamati. Nella nostra regione questo problema sta diventando dilagate e preoccupante. Chiedo al ministro dell’agricoltura della Regione Lazio, Enrica Onorati, di intervenire in maniera responsabile, battendosi con le istituzioni di governo affinche si intercettino dei piani di controllo in tutte le zone della nostra regione.”

Conclude Quadrini sollecitando l’assessore regionale all’agricoltura a prendere un serio impegno con la cittadinanza- “ che si intervenga con urgenza per tutelare l’economia agricola e garantire sicurezza ai nostri cittadini. Non è più tollerabile questa attesa infinita. Ora è il momento di prendere un impegno preciso e portarlo a termine.”

COMUNICATO STAMPA