Emendamento su Zes e Tav: dichiarazione dell’assessore Rossella Testa e del consigliere comunale Dino Iannarilli

Gli emendamenti alla Legge di Bilancio presentati dall’Onorevole Nicola Ottaviani, segnano l’inizio di una nuova fase per Frosinone, destinata a rafforzare l’economia, migliorare le infrastrutture e aumentare le opportunità per i cittadini. La combinazione di Zone Economiche Speciali (ZES) e Treno Alta Velocità (TAV) rappresenta una visione strategica che guarda al futuro del territorio, allargando gli orizzonti e rendendo Frosinone e Provincia un punto di riferimento in grado di attrarre investimenti e risorse.

Le ZES sono aree geografiche in cui vengono introdotti incentivi fiscali, semplificazioni burocratiche e agevolazioni per le imprese, al fine di stimolare gli investimenti e favorire la crescita economica e, l’inserimento della nostra provincia in una ZES potrebbe risultare decisivo per diversi settori:

* Attrazione di investimenti: grazie agli incentivi previsti, molte imprese potrebbero decidere di avviare o espandere le loro attività nel territorio ciociaro, creando nuovi posti di lavoro e stimolando l’innovazione.

* Sviluppo industriale e tecnologico: la ZES rappresenterebbe un volano per le attività industriali, con l’obiettivo di diversificare l’economia locale e potenziare le infrastrutture tecnologiche.

* Valorizzazione della logistica e dei trasporti: Frosinone, grazie alla sua posizione strategica, potrebbe diventare un polo logistico di riferimento, beneficiando delle agevolazioni previste dalla ZES per ottimizzare i flussi commerciali e di merci.

L’altro emendamento presentato dall’Onorevole Nicola Ottaviani riguarda il potenziamento della TAV, un’opera che può rivoluzionare la mobilità della provincia di Frosinone e rafforzare la nostra connessione con le principali città italiane e con i mercati internazionali. Un miglioramento delle infrastrutture ferroviarie ad alta velocità sarebbe un volano per l’economia, migliorando la qualità della vita dei cittadini e aprendo nuove opportunità per le imprese locali.

Il potenziamento della TAV rappresenta una sfida e un’opportunità fondamentale:

* Riduzione dei tempi di viaggio: con l’inclusione della stazione di Frosinone tra le fermate della TAV, i collegamenti con Roma e Napoli sarebbero notevolmente accelerati, migliorando l’accessibilità per i pendolari e per i turisti.

* Maggiore competitività per le imprese locali: una connessione veloce con i principali centri economici del paese potrebbe attrarre investimenti e favorire lo sviluppo di settori come il turismo, il commercio e la logistica.

* Sostenibilità e modernizzazione dei trasporti: la TAV potrebbe anche contribuire a ridurre l’impatto ambientale del trasporto su strada, favorendo l’utilizzo di mezzi di trasporto più ecologici e a basso impatto ambientale.

Noi dei Gruppo Lega di Frosinone, Assessore Rossella Testa ed il consigliere Dino Iannarilli, siamo fermamente convinti che un progetto di crescita condiviso e mirato, che parta dal rafforzamento delle infrastrutture e dalla creazione di opportunità economiche, sia la strada giusta per garantire benessere e prosperità a tutta la comunità ciociara. I due emendamenti alla Legge di Bilancio sono il primo passo concreto in questa direzione e rappresentano un segnale chiaro dell’impegno costante dell’Onorevole Nicola Ottaviani e del Gruppo Lega di Frosinone per il nostro territorio.

Rossella Testa, assessore al centro del Comune di Frosinone – Dino Iannarilli, consigliere comunale di Frosinone della Lega

COMUNICATO STAMPA