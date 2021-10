Emanuele Simone fa il punto sulla stagione del Ceccano Calcio

Il bilancio dell’avvio di stagione per il Ceccano Calcio è sicuramente positivo. Una squadra che si trova in testa a punteggio pieno in campionato ed è qualificata al terzo turno di Coppa Italia. Nelle prime cinque gare ufficiali i ragazzi di Carlini hanno messo in mostra un invidiabile equilibrio. Il Ceccano ha messo a segno sino ad ora 8 reti, subendo soltanto 1 gol, nella difficile trasferta di esordio in Coppa sul campo del Tecchiena.

Affrontiamo, dunque, l’analisi di questa prima fase stagionale con Emanuele Simone, al momento capocannoniere della rosa al pari di Vincenzo Compagnone, con le sue 3 realizzazioni personali.

“Sono estremamente contento per questo avvio di stagione – esordisce Simone – come tutti i compagni e la società. I risultati sono frutto di un gruppo coeso, dove tutti remano nella stessa direzione e danno il massimo per fare bene. Sia la domenica che durante la settimana nessuno risparmia un briciolo di energia e c’è pieno spirito di collaborazione tra tutti noi.”

Emanuele Simone parla anche della qualità di gioco espressa dalla squadra. “Bisogna riconoscere al mister l’ottimo lavoro sul gioco. Le sue idee combaciano con le nostre caratteristiche, ed oltre ai risultati sta arrivando il gioco. Noi in campo ci divertiamo e ci rendiamo conto di portare in partita un gioco di ottimo livello.”

Dopo l’ottima partenza il Ceccano ha fatto parlare di sé e Simone è convinto che “le altre squadre inizieranno a guardarci, cercando di mettere in campo ogni misura per contrastare il nostro gioco. Domenica dopo domenica avremo la responsabilità di mantenere alto il livello di attenzione, in considerazione anche della presenza di tante squadre importanti ed attrezzate nel nostro girone. Il nostro obiettivo è quello di dare tutto ad ogni partita, prendendo tutto quello che il campo ci darà.”

Anche Emanuele Simone, in conclusione del suo intervento, ha voluto riservare un pensiero per Paolo Seppani. “L’unica nota negativa fino ad ora è stata la perdita di Paolo per infortunio. Un’assenza pesante sia come uomo che come calciatore. Aspettiamo tutti un suo rientro in gruppo rapido, anche per sostenerci nelle fasi più avanzate della stagione e finire al meglio il campionato”.

Nella prossima giornata, in programma domenica 24 ottobre, il Ceccano Calcio è atteso dallo scontro diretto contro il Roccasecca, che si disputerà nel catino infuocato dello Stadio “Lino Battista”. Una trasferta difficile, ma che può esaltare ancora di più il grande valore del gruppo messo in evidenza nelle prime giornate.

COMUNICATO STAMPA