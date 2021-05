Emanuele muore di Covid a 28 anni: era stato ricoverato a Pasquetta, non aveva problemi di salute

Una morte assurda quella di Emanuele Stefano, ucciso dal Covid a soli 28 anni e senza altri problemi di salute. Il virus non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo viveva a Matino (Lecce) in Puglia con la madre, che a sua volta era risulti positiva al coronavirus.

Il giorno di Pasquetta era stato ricoverato in ospedale, a Galatina. Ma purtroppo i suoi polmoni non hanno risposto alle terapie e un paio di settimane fa è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva del Dea di Lecce le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente fino alla morte. Ora un paese è sotto choc per la sua morte.

Un’intera comunità è incredula e sgomenta: “Stentiamo a crederci – commenta il sindaco del paese, Giorgio Toma – Tutti noi eravamo legati a Emanuele e dispiace non potergli tributare il giusto ricordo che avrebbe meritato”.

