Emanuele Giannetti, secondo posto assoluto al Rally del Matese per il pilota frusinate

Emanuele Giannetti è il nuovo leader provvisorio del Crz8. Il pilota frusinate, portacolori della Casarano Rally Team, ha conquistato un prestigioso 2° posto assoluto al Rally del Matese, disputato lo scorso weekend.

Ottimamente assistito da Gianluca Esposito, il duo ha centrato un nuovo podio,dopo quello del Gargano, confermandosi ancora una volta tra i protagonisti assoluti del campionato di zona. La gara si è rivelata impegnativa e selettiva, complice l’alta temperatura e un percorso tecnico alquanto difficile, con un violento temporale imperversato sull’ultima prova. L’equipaggio ha saputo mantenere un ritmo nonostante una prima parte di gara non proprio brillante.

Al volante della Škoda Fabia RS, preparata dalla Colombi Racing e “calzata” *Pirelli*, Giannetti-Esposito hanno saputo disputare un rally con l’obiettivo rivolto al campionato di zona e al trofeo Pirelli.

“Ovviamente c’è un po’ di rammarico – ha dichiarato Giannetti – nella prima parte di gara purtroppo un nostro errore di valutazione sulla mescola delle gomme non ci ha permesso di battagliare per la vittoria. Tuttavia, il secondo posto assoluto conferma il nostro passo.

Con questo risultato passiamo al comando del campionato CRZ8.

La gara, articolata su dieci prove speciali, ha visto l’equipaggio sempre in zona podio.

Giannetti-Esposito sono riusciti anche a vincere una prova, l’ultimo passaggio di Gioia Sannitica.

“Sono sempre onorato di affiancare un pilota di vertice come Giannetti – ha aggiunto Esposito – abbiamo corso una gara regolare. Ora proseguiamo nel CRZ di zona”.

Il secondo posto conquistato sulle strade del Matese permette alla coppia frusinate di rafforzare la propria posizione sia nel CRZ 8 che nel Trofeo Pirelli.

Prossimo appuntamento a settembre con il Rally del Lazio.