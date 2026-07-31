Emanuele Giannetti al Via del Rally del Matese

Con il rally del Matese ,torna a gareggiare Emanuele Giannetti ,il pilota frusinate sarà assistito da Gianluca Esposito, la coppia andrà a caccia di un risultato importante per rafforzare la propria posizione nel crz8

Tutto pronto per per l’equipaggio della Casarano Rally Team, il duo, già protagonista sulle strade del Gargano avrà a disposizione la Skoda Fabia Rally2 , con cui hanno ottenuto il secondo posto assoluto e il primato nel campionato Pirelli,la vettura è messa a disposizione dalla Colombi Racing ed è gommata Pirelli.

“Arriviamo al terzo appuntamento dello Crz – racconta Giannetti – il potenziale per poterci giocare il campionato è ancora immutato. È naturale che questa trasferta sarà cruciale per proseguire al meglio la nostra avventura. La partita è aperta e dobbiamo fare del nostro meglio al Matese, una manifestazione ben organizzata ”

La kermesse, promossa dall’ASD New Matese Motorsport, è anche Memorial Peppino Picariello. Giannetti-Esposito si confronteranno su un percorso altamente tecnico e selettivo di 208,51 chilometri, dei quali 72,86 chilometri saranno suddivisi in dieci Prove Speciali: la prova spettacolo in programma nella serata di sabato nel centro abitato di Piedimonte Matese e tre tratti cronometrati da ripetere tre volte nella giornata di domenica,.La competizione attraverserà i comuni di Piedimonte Matese, Alife, San Potito Sannitico e Gioia Sannitica. Il parco assistenza sarà allestito presso il Cotton Village, mentre l’arrivo e la cerimonia di premiazione sono previsti dalle 17:30 di domenica nella suggestiva cornice di Piazza Cappello, a Piedimonte Matese.

foto scatto Abate