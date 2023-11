Elezioni RSU: L’UGL Chimici trionfa all’ACG Automotive e a Mondorevive

La UGL Chimici di Frosinone sbanca alle elezioni per il rinnovo delle RSU e RLSSA dell’AGC AUTOMOTIVE di Roccasecca e della MONDOREVIVE di Ferentino.

In entrambe le aziende, i candidati delle liste presentate dalla UGL Chimici, sono risultati i più votati.

All’AGC AUTOMOTIVE di Roccasecca sono stati eletti RSU Dario Palumbo, Rocco Viola e Riccardo Rotondo. Per loro un plebiscito e l’assegnazione anche del ruolo di RLSSA (responsabile sicurezza).

Alla MONDOREVIVE di Ferentino sono risultati eletti Annalisa D’Amico, Gianni Necci e Luigino Ferri. Quest’ultimo, avendo raccolto il maggior numero di preferenze in assoluto, si aggiudica anche il seggio di RLSSA.

Grandi successi, dunque, così commentati dal Segretario Provinciale UGL Chimici Marco Colasanti: “Sono giorni di grandi soddisfazioni per la nostra federazione. I consensi raccolti rappresentano il segno tangibile del grande lavoro che è stato fatto e dell’entusiasmo e la passione che alimentano i nostri delegati. Essere un sindacalista della UGL – sottolinea Colasanti – determina anzitutto il riconoscersi in una grande identità. Puntiamo sulla competenza, cercando di formare i nostri sindacalisti quotidianamente, perché la formazione è determinante affinché ci si possa confrontare in modo competente ed adeguato con i lavoratori e con le aziende. Ringrazio tutti i candidati eletti a cui auguro buon lavoro e tutti coloro che hanno speso le proprie energie per arrivare a questi risultati lusinghieri”.

