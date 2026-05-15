Elezioni RSU Froneri Ferentino: UGL Agroalimentare si conferma in forte crescita e conquista un seggio

Si sono concluse con un risultato estremamente positivo per l’UGL Agroalimentare le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) presso lo stabilimento Froneri Srl (ex Nestlé) di Ferentino.

​L’UGL Agroalimentare ha ottenuto più del 27% voti, garantendosi un seggio sui quattro disponibili e confermandosi come la seconda organizzazione sindacale all’interno dello stabilimento. Il dato più rilevante è il trend di crescita: il sindacato ha registrato un incremento delle preferenze rispetto alle precedenti consultazioni.

​Guido Costantini, neoeletto rappresentante RSU, ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Il lavoro svolto finora è stato giudicato positivamente dai colleghi, e la testimonianza più chiara è proprio l’aumento dei voti ricevuti. Voglio ringraziare sentitamente Daniele Conti e Ambrogio Zera per l’impegno costante nella squadra, oltre a tutti i lavoratori che hanno scelto di darci fiducia con il loro voto“.

​Carla Ciocci, Segretaria Provinciale UGL Agroalimentare, ha sottolineato l’importanza politica di questo risultato: “L’UGL Agroalimentare si conferma in crescita costante. La responsabilità derivante dalla fiducia che i lavoratori ci hanno espresso sarà lo stimolo per impegnarci ancora di più nella tutela dei loro diritti. Un grazie speciale va alla squadra UGL della Froneri, agli iscritti storici, ai simpatizzanti e a tutti coloro che hanno voluto premiare il nostro operato chiamandoci a un nuovo impegno. Un ringraziamento doveroso va anche all’UTL di Frosinone guidata da Enzo Valente per il supporto costante“.