Elezioni RSU alla Novo Nordisk di Anagni: l’UGL Chimici presenta la propria lista

Presentata la lista dei candidati della UGL Chimici che parteciperà alle elezioni per il rinnovo della RSU e del RLSSA presso lo stabilimento Novo Nordisk, previste per i giorni 20, 21, 22 e 23 aprile 2026.

L’evento, tenutosi ad Anagni, ha visto la partecipazione dei massimi vertici del sindacato, tra cui il Segretario Nazionale UGL Chimici Eliseo Fiorin, il Segretario UGL Frosinone Enzo Valente, il Segretario Provinciale UGL Chimici Marco Colasanti, il Vice Segretario della UTL di Frosinone Angelo Paniccia e la Coordinatrice del comparto chimico farmaceutico Ada Paletta.

Durante l’incontro, è stata sottolineata l’importanza cruciale dello stabilimento all’interno del comprensorio farmaceutico di Anagni e Frosinone. Eliseo Fiorin ha evidenziato come la lista sia nata da un lavoro sinergico con la segreteria nazionale, puntando su una squadra coesa capace di affrontare le criticità aziendali attraverso il dialogo e la responsabilità.

“Ci aspettiamo un risultato importante – ha dichiarato Fiorin – grazie a una squadra che unisce l’esperienza di veterani del sindacato all’entusiasmo di giovani che si affacciano per la prima volta a questo mondo. Il nostro obiettivo è garantire investimenti, occupazione e benessere attraverso accordi di programma che siano garanzia di tutela per i lavoratori”.

Marco Colasanti ha posto l’accento sulla fase complessa che il settore farmaceutico sta vivendo a causa dell’instabilità geopolitica e dell’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. Nonostante ciò, ha ribadito la fiducia nella “grande competenza e specializzazione” dei lavoratori del sito di Anagni.

“Novo Nordisk ha un DNA particolare, frutto di una storia industriale importante – ha affermato Colasanti – Presentiamo candidati sia per il collegio impiegati che per quello operai, pronti a vincere le sfide future con professionalità”.

Il sindacato si presenta all’appuntamento elettorale con una squadra rappresentativa di ogni settore aziendale:

COLLEGIO OPERAI: Angelo Baiola, Alessio Caratelli, Noemi Fanella, Marco Lattanzi, Mirco Manzo, Alfredo Naclerio.

Angelo Baiola, Alessio Caratelli, Noemi Fanella, Marco Lattanzi, Mirco Manzo, Alfredo Naclerio. COLLEGIO IMPIEGATI: Davide Garofalo, Emanuele Ippoliti, Gaetano Marino, Massimiliano Filippo Piemontese.

La UGL Chimici Frosinone, attraverso il voto che si terrà dal 20 al 23 aprile vuole costruire una rappresentanza solida, credibile e costantemente presente sul campo.