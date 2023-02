Elezioni regionali, Fontana e Rocca verso la maggioranza. Meloni festeggia: «Rafforza il centrodestra e il governo»

I dati delle elezioni regionali di Lazio e Lombardia non sono ancora ufficiali e al governo siè già iniziato a festeggiare. Gli exit poll, infatti, annunciano una vittoria comoda per Francesco Rocca e Attilio Fontana e gli alleati di governo, tra tutti Giorgia Meloni, esultano per il risultato del centrodestra. I complimenti arrivano sui social network dove la premier si congratula per la vittoria dei suoi alleati. Una vittoria alle elezioni regionali che gli alleati hanno voluto celebrare sui social. E ad aprire le danze è stata proprio la premier Giorgia Meloni. «Complimenti a Rocca e Fontana per la netta vittoria alle elezioni regionali 2023, sicura che daranno il massimo per onorare il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Risultato che consolida compattezza centrodestra e rafforza lavoro del governo», ha scritto la Meloni sui suoi profili social.

Il trionfo del centrodestra

Un trionfo che, però, è stato celebrato anche dagli altri esponenti del centrodestra. «Vittoria. Grazie Lombardia. Grazie Lazio», gioisce su Twitter, il leader della Lega Matteo Salvini. «Se gli exit poll rispondono a verità, è un successo del centrodestra, nel Lazio molto consistente ma anche in Lombardia. È un voto di fiducia nel governo», commenta a caldo al Tg1 il vicepresidente di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Si tratta – prosegue – di un voto di fiducia al centrodestra. Invece bisogna lavorare su un altro dato, la scarsa partecipazione al voto».

Scarsa partecipazione

Un dato, quello proveniente dalle urne, commentato così da alcuni esponenti del centrodestra: «Se confermato, è un dato superiore anche rispetto a quello delle elezioni politiche, conseguito tre mesi fa: un apprezzamento che cresce», dichiara Francesco Lollobrigida, ministro ed esponente di primo piano del partito di Giorgia Meloni. «Buona parte dell’astensione è riferibile all’opposizione. Sono abbastanza convinto che sia dovuto alla loro mancanza di proposta politica. Non parlano di cosa vogliono realizzare, pensano solo al fango, e dall’elettorato del centro sinistra è arrivato un segnale chiaro». Per Lucio Malan, capogruppo di Forza Italia al Senato, «il calo non ha danneggiato il centrodestra, come di solito succedeva, che anzi migliora e vince in due regioni. Il centrodestra guadagna 4 punti in Lombardia e 8 nel Lazio, rispetto alle scorse politiche» fonte leggo.it