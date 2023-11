Elezioni provinciali, ok da Pd e Demos per lavoro su lista unica centrosinistra

Secondo giro di consultazioni per il Partito democratico di Frosinone per la costruzione di una lista di centrosinistra in vista delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale.

Dopo l’ok all’avvio di un lavoro congiunto sottoscritto con Azione e Italia Viva, ha dato esito positivo anche l’incontro con Demos, che ha partecipato con una delegazione composta da Alessandra Umbaldo, Luigi Maccaro, Bruno Galasso, Manuela Maliziola e Manuela Cerqua. Per il Pd, oltre al segretario Luca Fantini, presenti Francesco De Angelis, Nazareno Pilozzi e Massimo Lulli.

“L’idea di lavorare alla creazione di una lista aperta e plurale che comprendesse Partiti e liste civiche del centrosinistra sta ottenendo riscontri molto positivi – ha spiegato Fantini -. La condivisione di alcune proposte tematiche è il fulcro di un lavoro che portiamo avanti con la finalità di creare un’alternativa alle destre di governo. Siamo alle prime fasi, ma ovviamente possiamo ritenerci molto soddisfatti delle aperture che si sono palesate in questi giorni”.

“Crediamo molto nella necessità di un centrosinistra forte e unito – ha aggiunto Luigi Maccaro, segretario provinciale Demos – dove la ricchezza delle varie espressioni possa essere valorizzata in un clima di condivisione e di partecipazione. Di fronte ad un centrodestra che sta dimostrando a tutti i livelli insufficienza di risposte ai bisogni delle persone, il lavoro di squadra è l’unica risposta possibile per il nostro territorio. La lista unica del centrosinistra per le prossime elezioni provinciali è soprattutto l’apertura di un laboratorio politico che ci vede insieme di fronte alla sfida del bene comune. Una sfida che il centrosinistra ha già dimostrato di saper cogliere”.

COMUNICATO STAMPA