Elezioni provinciali, Migliorelli (Pd): “Risultato da leggere con realismo, ora rafforzare il lavoro nei territori”

Le elezioni provinciali consegnano un quadro politico che, secondo il neo segretario del Partito Democratico provinciale Achille Migliorelli, va analizzato con lucidità e senza forzature interpretative. Un risultato che vede il centrodestra ottenere un consenso significativo, ma che allo stesso tempo conferma una presenza importante del Pd all’interno del nuovo Consiglio provinciale.

«Il centrodestra – osserva Migliorelli – ottiene un consenso rilevante anche in ragione della responsabilità di governo che oggi esercita alla Regione Lazio. Allo stesso tempo il Partito Democratico conferma una presenza significativa nel Consiglio provinciale con tre consiglieri eletti».

Il segretario dem rivolge quindi un messaggio di congratulazioni ai nuovi rappresentanti del partito: Enzo Salera, Luigi Vittori e Luca Fardelli. «A loro vanno le mie congratulazioni e l’augurio di buon lavoro. Il loro impegno sarà importante per rappresentare i territori e le comunità della nostra provincia all’interno dell’istituzione provinciale».

Un ringraziamento viene rivolto anche a tutti i candidati che hanno partecipato alla competizione elettorale pur non risultando eletti. «Desidero ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione del partito con spirito di servizio e responsabilità».

Un passaggio particolare è dedicato ad Antonella Di Pucchio, consigliera provinciale uscente. «A lei va un ringraziamento speciale per il lavoro serio e competente svolto in questi anni e per il contributo dato all’istituzione provinciale».

Nell’analisi del voto Migliorelli evidenzia però anche un elemento politico che merita attenzione: la composizione del nuovo Consiglio provinciale. «C’è un dato che non può passare sotto silenzio: il nuovo Consiglio provinciale sarà composto esclusivamente da uomini. È un segnale su cui credo sia necessario aprire una riflessione politica seria. La rappresentanza delle donne nelle istituzioni non è un tema secondario, ma una questione di qualità della democrazia e della politica».

Guardando al futuro, il segretario provinciale del Pd indica con chiarezza la direzione di lavoro per il partito. «Questo voto ci indica una strada precisa: rafforzare ancora di più il lavoro del Partito Democratico tra sindaci, amministratori e consiglieri comunali. È nei territori che si costruisce ogni giorno la credibilità della politica e la capacità di dare risposte concrete alle comunità».

Infine, Migliorelli invita a mantenere un clima politico responsabile. «Credo sia utile evitare polemiche e letture divisive. Le elezioni provinciali devono essere un momento di confronto tra amministratori, non un terreno di scontro interno».

Il Partito Democratico, conclude il segretario provinciale, «continuerà a lavorare con responsabilità per rafforzare il centrosinistra e costruire una prospettiva solida per la provincia di Frosinone».0

