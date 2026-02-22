Elezioni provinciali, la sfida dei voti ponderati: quanto serve davvero per conquistare un seggio

FR​OSINONE – Quanti voti ponderati occorrono per far scattare un seggio da consigliere provinciale? È la domanda che domina la vigilia delle elezioni dell’8 marzo, una competizione indiretta in cui a votare non sono i cittadini ma sindaci e consiglieri comunali, e dove il peso del voto varia in base alla popolazione dei comuni rappresentati.

Il confronto con il precedente del dicembre 2023 offre indicazioni preziose, pur con tutte le cautele del caso. Allora le liste erano cinque, oggi saranno sei: un elemento che, almeno teoricamente, dovrebbe abbassare la soglia necessaria per ottenere un seggio.

Nel 2023 Luigi Vacana conquistò la quarta conferma grazie a 7.005 voti ponderati complessivi tra Provincia e Comuni, pari al 7,53%, sostenuto da 85 amministratori. In termini di preferenze ponderate personali raggiunse quota 4.183. Un dato significativo se confrontato con quello di Forza Italia: gli azzurri portarono a casa un solo consigliere, Gianluca Quadrini — eletto ininterrottamente dal 2014 — pur totalizzando 13.070 voti ponderati (14,04%). In quell’occasione mancarono pochissimi voti per ottenere il secondo seggio. Quadrini risultò il più votato con 8.727 voti ponderati personali. Stavolta è candidato nella lista “Progetto futuro”, come già nel 2019. A scegliere Forza Italia furono 204 amministratori.

Numeri che dimostrano come non esista una soglia fissa: il sistema proporzionale con voto ponderato lega il risultato sia alla forza complessiva della lista sia alla distribuzione territoriale dei consensi.

Il caso più emblematico resta quello della coalizione di centrosinistra “Provincia dei cittadini” — composta da PD, Azione, Italia Viva, Possibile e Demos — che nel 2023 ottenne 32.827 voti ponderati (35,26%), eleggendo cinque consiglieri grazie al sostegno di 315 amministratori locali. Questa volta il Partito Democratico correrà da solo e punta a portare in aula quattro rappresentanti, obiettivo ambizioso che dipenderà dalla capacità di concentrare i consensi senza dispersioni.

Sul fronte opposto, Fratelli d’Italia nel 2023 conquistò tre seggi con 22.466 voti ponderati (24,13%) e 211 amministratori a sostegno. Il partito punta ora ad arrivare a quattro consiglieri, anche grazie all’intesa con Noi Moderati. Il segretario provinciale del movimento, Pietro Pacitti, ha sottolineato l’importanza della prima partecipazione del gruppo alle provinciali dell’8 marzo attraverso il patto con l’onorevole Massimo Ruspandini. Nella lista di Fratelli d’Italia, in quota Noi Moderati, figura la candidatura dell’ex consigliera provinciale Rossanna Carnevale, amministratrice di lunga esperienza.

Non meno rilevante il ruolo della Lega, che nel 2023 elesse due consiglieri con 17.721 voti ponderati (19,04%), sostenuta da 206 amministratori.

Il quadro complessivo evidenzia una partita apertissima. I candidati sono 62 distribuiti in sei liste, e la competizione si giocherà su molteplici fattori: la disciplina di partito, il gioco di squadra, le dinamiche territoriali dei singoli comuni, i rapporti personali tra amministratori e, non da ultimo, le possibili “sorprese” del voto segreto, spesso influenzate da tensioni o delusioni maturate a livello locale.

In assenza di una soglia ufficiale, l’esperienza del 2023 suggerisce che per ottenere un seggio può bastare anche una percentuale attorno al 7-8% dei voti ponderati, ma il dato reale dipenderà dalla frammentazione delle liste e dalla distribuzione dei consensi. Con sei schieramenti in campo, la soglia potrebbe abbassarsi ulteriormente, rendendo decisivi anche piccoli spostamenti di voti nei comuni più popolosi.

È proprio su questo terreno che si consumerà la sfida principale tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia per la leadership politica della Provincia: non una battaglia di piazza, ma una partita sofisticata di pesi elettorali, alleanze e relazioni istituzionali. Una competizione silenziosa, ma capace di ridefinire gli equilibri del territorio.

Correlati