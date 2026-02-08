Elezioni provinciali, il 15 e 16 febbraio la presentazione delle liste: poi la corsa al voto dell’8 marzo

Entra nel vivo il percorso verso le elezioni provinciali, in programma sabato 8 marzo. Il primo passaggio chiave è fissato per il 15 e 16 febbraio, giorni dedicati alla presentazione ufficiale delle liste.

Le operazioni si svolgeranno domenica 15 febbraio, dalle ore 8 alle 20, e lunedì 16 febbraio, dalle 8 alle 12. Da quel momento scatterà di fatto la fase finale della competizione elettorale.

Alle urne saranno chiamati 1.131 amministratori locali, trattandosi, come noto, di elezioni di secondo livello: 90 sindaci e 1.041 consiglieri comunali del territorio provinciale. All’appello manca soltanto il Comune di Boville Ernica, attualmente commissariato e quindi escluso dalla tornata elettorale.

In palio ci sono 12 seggi da consigliere provinciale, che saranno assegnati attraverso il sistema del voto ponderato, previsto dalla legge Delrio. Un meccanismo che attribuisce un peso diverso ai voti in base alla fascia demografica dei Comuni di appartenenza degli elettori, rendendo decisivo il ruolo degli enti più popolosi.

Con la presentazione delle liste si entrerà dunque nella fase decisiva, tra strategie, accordi politici e ricerca degli equilibri necessari per conquistare un posto nel nuovo Consiglio provinciale. L’8 marzo sarà il giorno del verdetto.

