Elezioni Provinciali Frosinone, Mario Borza “Voce e dignità ai piccoli comuni della Ciociaria”

Il prossimo 8 marzo, i rappresentanti delle amministrazioni locali della provincia di Frosinone saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio Provinciale. In questa sfida cruciale per gli equilibri del territorio, Mario Borza, già candidato sindaco e attuale consigliere comunale di opposizione a Casalvieri, è in campo con la lista civica “Progetto Futuro”.Borza, da sempre attento conoscitore della Valcomino e difensore delle peculiarità dei piccoli centri, ha deciso di portare la sua esperienza amministrativa a Palazzo Iacobucci con un obiettivo chiaro: rompere l’isolamento delle realtà locali troppo spesso oscurate dai grandi centri urbani.I punti cardine del programma: Rappresentanza contro il Voto Ponderato: “L’attuale sistema di voto ponderato è una zavorra per la democrazia locale — dichiara Borza — poiché finisce per dare forza quasi esclusivamente ai comuni più grandi, lasciando i piccoli centri con una capacità decisionale minima. La mia missione è dare una voce forte a chi oggi non ce l’ha”. Massima Attenzione ai Piccoli Comuni: i centri della Ciociaria, spina dorsale della nostra provincia, necessitano di infrastrutture, servizi e tutele specifiche. Borza si impegna a porre le criticità di questi territori al centro dell’agenda provinciale. Riforma della Legge Elettorale: una delle battaglie principali sarà l’impegno istituzionale per il superamento della Legge Delrio, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, togliendo ai cittadini il diritto di eleggere direttamente i propri rappresentanti. Oltre la Politica delle “Poltrone”: la candidatura con “Progetto Futuro” nasce dalla volontà di portare una ventata di novità, evitando logiche di mero consolidamento di potere o difesa di posizioni passate, per costruire invece un futuro basato su competenza e ascolto dei territori. Sviluppo Turistico e Valorizzazione della Valcomino: Borza intende promuovere politiche che trasformino l’amenità del paesaggio e la ricchezza culturale della Valcomino in un volano economico, incentivando il turismo sostenibile e la salvaguardia dei prodotti tipici locali. “Non mi candido per una poltrona, ma per un’idea di provincia diversa”, conclude Mario Borza. “Il futuro della Ciociaria passa per la riscoperta delle sue radici e per la forza dei suoi 91 comuni, nessuno escluso. L’8 marzo chiedo la fiducia dei colleghi amministratori, soprattutto di quelli dei piccoli comuni, ai quali chiedo di recarsi alle urne convinti e numerosi per avviare, finalmente, un cambiamento vero e tangibile”.

