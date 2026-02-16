Elezioni Provinciali Frosinone: Mario Borza (Progetto Futuro) lancia l’appello per i piccoli Comuni. “Basta penalizzazioni, l’8 marzo facciamo sentire la nostra voce”

Con l’ufficializzazione della lista civica “Progetto Futuro”, avvenuta nella giornata di ieri, la corsa di Mario Borza per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone entra nel vivo. Il consigliere comunale di Casalvieri, da sempre punto di riferimento per le istanze della Valcomino e dei centri minori della Ciociaria, torna a porre l’accento su una questione vitale per la tenuta democratica del territorio: la rappresentanza dei piccoli Comuni.

“Il sistema del voto ponderato – dichiara Borza – rischia di trasformarsi in un muro insormontabile che mette a tacere le realtà più piccole. In una provincia come la nostra, costellata di borghi e piccoli centri, non possiamo permettere che il peso politico sia concentrato solo nelle grandi aree urbane. Senza un’adeguata rappresentanza negli Enti superiori, i piccoli Comuni sono condannati a restare ai margini, costretti a lottare da soli per la semplice sopravvivenza quotidiana e per i servizi minimi essenziali”.

Borza, che ha già illustrato nei giorni scorsi la volontà di riportare le istituzioni vicine ai cittadini, sottolinea come questa battaglia non riguardi solo la Provincia, ma investa tutti i livelli istituzionali dove le necessità basilari dei piccoli centri vengono spesso ignorate.

“Il mio impegno e quello della lista ‘Progetto Futuro’ è chiaro: garantire che ogni sindaco e ogni consigliere dei centri minori abbia lo stesso diritto di cittadinanza politica degli altri. Non siamo comparse, ma il cuore pulsante di questo territorio. Per questo chiedo a tutti i colleghi amministratori dei piccoli Comuni di recarsi alle urne il prossimo 8 marzo. È l’unico modo per far valere la nostra forza, rompere il sistema delle penalizzazioni e dare finalmente voce ai bisogni reali delle nostre comunità”.

Mario Borza conclude ribadendo che la sua azione politica, mossa da una presenza costante sul territorio, continuerà a essere lo scudo per quei Comuni che oggi si sentono dimenticati, affinché il ‘futuro’ promesso dalla sua lista sia davvero un progetto inclusivo per tutta la provincia di Frosinone.