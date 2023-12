Elezioni provinciali Frosinone, il centrosinistra presenta la lista “La Provincia dei cittadini”

Il Partito democratico di Frosinone, Demos, Italia Viva, Azione e Possibile hanno depositato la lista, denominata “La Provincia dei cittadini”, dei candidati consiglieri al consiglio provinciale.

In lista Enrico Pittiglio, Tania Cipolla, Antonella Di Pucchio, Silvia Gabrielli, Angela Mancini, Alessandro Mosticone, Adamo Pantano, Gaetano Ranaldi e Luigi Vittori.

Presenti al momento della consegna per il Pd, oltre ai candidati, il segretario provinciale, Luca Fantini, Nazareno Pilozzi, Martina Innocenzi, Stefania Martini, Diego Cecconi e la consigliera regionale Sara Battisti.

“Sono molto soddisfatto – spiega Fantini – della composizione della lista, con all’interno validi amministratori locali, che rappresenta il territorio nella sua interezza seguendo un percorso che mette al centro le istanze dei cittadini.

Sottolineo, a tal proposito, la condivisione e il dialogo costante con tutte le forze, civiche e partitiche, del centrosinistra. Essere uniti, presentare un progetto di coalizione forte e alternativo alle destre di governo, è senza dubbio un indirizzo che vogliamo continuare a percorrere anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Ringrazio la segreteria, tutti coloro che sono stati impegnati in questa fase e rivolgo il mio in bocca al lupo a tutti i candidati – conclude – in particolar modo a quelli del Partito democratico”.

“Abbiamo lavorato – aggiunge la consigliera Battisti – alla composizione di una lista forte, ricca di competenze e autorevole e approfitto per rivolgere il mio personale in bocca al lupo ai candidati Pd. È stato concertato un percorso comune con le altre forze di centrosinistra, che ringrazio per la capacità di dialogo dimostrata, e questo appuntamento elettorale può rappresentare la base di un progetto solido e alternativo ai governi di destra, a partire dal nostro territorio. Permettetemi di ringraziare i candidati, la segreteria provinciale del Pd e quanti hanno dimostrato massima disponibilità per il lavoro di composizione della lista di centrosinistra. Sono assolutamente fiduciosa – conclude – per l’esito di queste elezioni”.

COMUNICATO STAMPA