ELEZIONI PROVINCIALI FROSINONE, CIACCIARELLI: CON LA LEGA AL 14,5% PREMIATO IL BUON GOVERNO

“ Le elezioni provinciali di Frosinone hanno costituito una importantissima tappa nel percorso di progressiva crescita ed affermazione del nostro partito sul territorio.

Il raggiungimento di una percentuale pari al 14,5% rappresenta la corretta sintesi di un’attività politica fondata sulla costante convergenza e sulla crescita di un rapporto giornaliero tra i nostri rappresentanti nelle istituzioni e gli amministratori locali.

Una filiera che ha visto lavorare con dedizione, facendosi promotori delle istanze di sindaci e consiglieri comunali, tutti i candidati che hanno formato la lista della Lega, riuscendo così a raggiungere un risultato complessivo tale da far conseguire ben 2 seggi al nostro partito.

La confermata rielezione di Luca Zaccari e di Andrea Amata costituisce infatti il corretto risultato non solo del grande lavoro che i due consiglieri sono riusciti a svolgere in questi anni di attività politica provinciale, ma il frutto dell’impegno complessivo di tutti i candidati in lista, dimostrando senso di appartenenza e capacità di fare squadra.

Terminata questa tornata elettorale, partiamo dal risultato raggiunto per avviare nei prossimi giorni una rinnovata attività politica sul territorio provinciale di Frosinone, mantenendo come paradigma del nostro buon lavoro il consolidamento del rapporto con tutti gli amministratori locali.

Complimenti a Luca Zaccari e Andrea Amata per la rielezione in Consiglio Provinciale ed a tutti i candidati in lista per il forte impegno profuso e grazie al Coordinatore provinciale Nicola Ottaviani ed al Responsabile Organizzativo Lega Lazio Mario Abbruzzese per il lavoro svolto per il nostro partito in Provincia di Frosinone. Foto archivio