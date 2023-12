Elezioni provinciali, Di Rollo (Pres. Cons. Cassino): “Data mia disponibilità a candidatura”

“Ho dato in queste settimane la mia disponibilità a candidarmi al consiglio provinciale di Frosinone al sindaco Salera e alla maggioranza che governa la città di Cassino.

Con rammarico, ho dovuto però constatare un mancato spirito unitario sull’eventuale lavoro che, da consigliera provinciale, avrei potuto fare a favore del territorio e sugli impegni amministrativi futuri in consiglio comunale”.

Così in una nota Barbara Di Rollo, presidente consiglio comunale di Cassino.

“Sono sempre stata, come noto, una persona leale e trasparente. Valori – prosegue – che cerco quotidianamente di trasmettere ai miei figli. Non rientrano nella mia visione compromessi, peraltro evidentemente al ribasso.

Anche in vista delle ormai prossime festività natalizie, e approfitto per augurare a tutti un periodo di serenità, credo sia necessaria una fase di ampia riflessione per quanto accaduto.

Lo ritengo un momento indispensabile per comprendere al meglio le più proficue strategie da mettere in campo in vista del voto amministrativo del 2024, dove si dovrà lavorare per offrire le migliori risposte ai bisogni sempre più crescenti delle cittadine e dei cittadini della nostra Cassino”.