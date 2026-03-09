Elezioni provinciali a Frosinone: Fratelli d’Italia primo partito, il centrodestra conquista la maggioranza. Salera, PD: «Ho combattuto da solo»

Fratelli d’Italia si afferma come primo partito alle elezioni provinciali di Frosinone, segnando un cambio di passo negli equilibri politici locali e superando il Partito Democratico, che perde la leadership detenuta ininterrottamente dal 2014. Il risultato consegna al centrodestra una maggioranza netta nel nuovo Consiglio provinciale: sette consiglieri su dodici, di cui quattro di Fratelli d’Italia, due della Lega e uno di Forza Italia.Il centrosinistra si ferma a quattro seggi, con tre rappresentanti del Partito Democratico e uno della lista Provincia in Comune. A completare il quadro c’è Gianluca Quadrini, esponente di Progetto Futuro, storicamente collocato nell’area del centrodestra.

Sul piano politico il successo di Fratelli d’Italia è stato costruito lungo l’asse tra il deputato e presidente provinciale del partito Massimo Ruspandini e l’assessore regionale Giancarlo Righini, protagonisti di una strategia che ha portato il partito a conquistare il primato sia in termini percentuali sia nel numero di eletti. Il coordinamento politico e il lavoro sul territorio hanno consentito a FdI di raggiungere il quarto seggio e di ottenere il miglior risultato complessivo.

Nel dettaglio, Fratelli d’Italia ha raccolto il 30,22% dei consensi, pari a 29.105 voti ponderati e 303 voti di lista. Il Partito Democratico si è fermato al 25,34% con 24.402 voti ponderati e 240 voti di lista. Seguono la Lega con il 14,47% (13.937 voti ponderati e 153 di lista), Forza Italia con l’11,95% (11.389 voti ponderati e 114 di lista), Progetto Futuro con il 9,77% (9.413 voti ponderati e 125 di lista) e Provincia in Comune con l’8,24% (7.931 voti ponderati e 115 di lista).

Per Fratelli d’Italia sono stati eletti Stefano D’Amore, consigliere comunale di Isola del Liri, primo degli eletti con 10.850 voti ponderati; Alessandro Cardinali di Anagni con 9.289; Simone Paris di Fiuggi con 4.834; e Andrea Velardo di Castrocielo con 2.960 voti ponderati.

Il Partito Democratico porta in Consiglio tre rappresentanti: il sindaco di Cassino Enzo Salera con 8.183 voti ponderati, Luigi Vittori di Ferentino con 7.759 e Luca Fardelli di Cassino con 6.331.

Due i seggi conquistati dalla Lega con Andrea Amata e Luca Zaccari. Forza Italia conferma il proprio rappresentante con Pasquale Cirillo, consigliere comunale di Frosinone, eletto con 3.656 voti ponderati. Per Provincia in Comune entra Luigi Vacana con 3.510 voti ponderati, mentre Gianluca Quadrini viene eletto con la lista Progetto Futuro con 3.948 voti.

Tra i dati politici da segnalare anche i 599 voti ponderati espressi senza preferenza nel Partito Democratico, segnale di un consenso che in diversi casi si è fermato al simbolo della lista.

A commentare il risultato è stato il sindaco di Cassino Enzo Salera, tra i più votati del centrosinistra, che ha parlato apertamente delle dinamiche interne al partito: «Ho una grande squadra con la quale abbiamo raggiunto un buon risultato. Ho combattuto praticamente da solo. Le altre componenti hanno sostenuto soltanto due candidati. Dispiace per il partito, perché si poteva fare di più».

Un’analisi che lascia intravedere possibili riflessioni e tensioni all’interno del Partito Democratico provinciale, mentre il centrodestra festeggia una vittoria che ridisegna gli equilibri politici alla Provincia di Frosinone.

