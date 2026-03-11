Elezioni Provincia, Lorella Biordi: “Dietro il successo di Stefano D’Amore c’è il grande lavoro di un gruppo coeso e affiatato”

Stefano D’Amore, consigliere comunale di Isola del Liri per Fratelli D’Italia, è risultato il recordman delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Frosinone, svoltesi domenica 8 marzo, con ben 10850 voti ponderati conquistati: primo dei 4 consiglieri eletti dal partito della Meloni e primo assoluto fra i 12 consiglieri che andranno a sedere nella nuova assise provinciale.

Un successo straripante, una vittoria schiacciante, che ha molto contribuito al risultato complessivo di Fratelli d’Italia, passato da 3 a 4 scranni e quindi divenuto il primo partito della Provincia a discapito del Pd, sceso invece da 4 a 3 posti. Un’affermazione perentoria, per arrivare alla quale sono stati decisivi mesi e mesi di duro lavoro da parte di un gruppo coeso e determinato di sostenitori. Ma ancora di più è stato fondamentale il ruolo di Lorella Biordi, esponente di spicco di Fratelli d’Italia, attualmente consigliere del Cda di Asp Frosinone (Azienda servizi alla persona) e già assessore della sua città, Monte San Giovanni Campano, dove ha conquistato un primato entrato nella storia politica locale: quello di essere stata la prima donna eletta con un numero di preferenze finora ineguagliato.

E proprio su di lei, su Lorella Biordi, si sono concentrate le attenzioni di tutti dopo la straripante affermazione di un candidato che lei per prima ha sostenuto senza risparmio di energie e con grande passione e tenacia. All’atto finale della proclamazione degli eletti, intorno alla mezzanotte, la tensione accumulata in mesi e mesi di duro lavoro si è sciolta e si è trasformata in un lungo e caloroso abbraccio con Stefano D’Amore e con i più stretti collaboratori. Una vittoria, quella di Stefano D’Amore, e quindi di Lorella Biordi, costruita con impegno e determinazione.

“Dietro ogni vittoria – ama in merito ricordare Lorella Biordi – c’è sempre una storia fatta di sacrifici e di impegno, la vittoria non arriva mai per caso, ma è il risultato di un percorso lungo e spesso difficile che va affrontato con coraggio e grande forza di volontà. Esattamente come è accaduto con Stefano D’Amore”.

La protagonista di questo successo è quindi una donna che ha dimostrato quanto la passione e la costanza possano trasformare i sogni in realtà. Non è quindi vero che a queste Provinciali non ci sono state donne protagoniste, in realtà la vera protagonista è stata proprio lei che con determinazione, insieme ad un gruppo coeso di persone e amministratori, ha determinato la vittoria del primo candidato eletto in quota Fratelli D’Italia.

“Dal punto di vista politico – ha sottolineato Lorella Biordi – il primo e importante passaggio da evidenziare è il grande radicamento territoriale di Fratelli d’Italia, dimostrato dalla significativa crescita registrata e dall’elezione di un seggio in più nel Consiglio provinciale di Frosinone, dove il partito è passato dai 3 consiglieri precedenti ai 4 odierni, scavalcando così il Pd che ha invece avuto una performance al contrario, scendendo da 4 a 3 consiglieri e perdendo la leadership nell’assise di Palazzo Jacobucci. Tutto questo è il risultato di un ottimo lavoro di squadra, svolto sotto la regia del segretario provinciale Massimo Ruspandini, al quale tutti abbiamo contribuito con grande impegno insieme al sostegno di tutti i candidati della lista”.

“Credo che questa affermazione – ha concluso la Biordi – sia anche frutto dell’ottimo lavoro che la Giunta della Regione Lazio sta portando avanti a favore dei Comuni. L’ampio riconoscimento ricevuto dagli amministratori locali, dai sindaci e dai consiglieri comunali testimonia infatti la bontà delle attività svolte, come dimostrato anche dalle misure contenute nell’ultima legge di stabilità a sostegno dei comuni”.