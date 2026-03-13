Elezioni Provincia Frosinone: il grazie di Gianluca Quadrini a Mario Borza: “Contributo determinante, lavoreremo ancora insieme”

A seguito del rinnovo del Consiglio Provinciale di Frosinone tenutosi domenica 8 marzo, Gianluca Quadrini esprime la propria soddisfazione per la conferma nell’assise di Palazzo Iacobucci. Candidato con la lista civica “Progetto Futuro”, di cui è presidente e referente, Quadrini ha ottenuto 3.948 voti ponderati, proseguendo un percorso amministrativo iniziato nel 2009.

Con l’occasione, Quadrini intende rivolgere un ringraziamento particolare a Mario Borza, consigliere comunale di Casalvieri, che ha condiviso con lui il percorso elettorale all’interno della medesima lista. Sebbene il risultato complessivo abbia garantito a “Progetto Futuro” un unico seggio, il contributo di Borza è stato determinante, sia nella fase di composizione della lista sia durante tutta la campagna elettorale.

Quadrini sottolinea il valore dell’impegno profuso da Borza, di cui apprezza la serietà, l’onestà intellettuale e lo spirito di squadra dimostrati. In particolare, ne evidenzia l’attenzione costante verso le problematiche dei piccoli comuni e la determinazione nel voler riformare l’attuale sistema elettorale provinciale per restituire il diritto di voto diretto ai cittadini.

Nonostante la mancata elezione, Borza ha già confermato la volontà di proseguire le proprie battaglie civiche e di continuare a collaborare con il gruppo. Gianluca Quadrini, rinnovandogli la propria stima, si dice pronto a lavorare sinergicamente con lui per dare voce alle istanze del territorio e portare avanti i punti programmatici condivisi.