Elezioni, il presidente della Provincia, Luca Di Stefano si congratula con i sindaci già eletti

“Desidero rivolgere i miei personali congratulazioni e gli auguri di buon lavo ai sindaci Enrico Pittiglio(San Donato Val di Comino), Adriano Lampazzi (Giuliano di Roma). Benedetto Cardillo (Ausonia), Giovanni Di Meo (Vallerotonda) e Pierino Serafini Liberati (Fontechiari) già eletti grazie al raggiungimento del quorum nei rispettivi comuni”, lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.

Rivolgo invece a tutti gli altri aspiranti primi cittadini, un sentito in bocca al lupo. Candidarsi a guidare una comunità è un atto di grande coraggio, dedizione e amore per il proprio territorio. Indipendentemente dal risultato finale, il vostro impegno rappresenta un valore inestimabile per la democrazia e per il futuro dei nostri territori”, ha concluso il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano.

Comunicato stampa