ELEZIONI FUNZIONI CENTRALI: LA UILPA SI CONFERMA IL SINDACATO PIU’ VOTATO IN PROVINCIA DI FROSINONE

La Uilpa conferma proprio primato all’interno dalla provincia di Frosinone nel comparto delle Funzioni Centrali.La confederazione, guidata dal Segretario Territoriale Carlo Campagna, si è imposta alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, aumentando i propri voti a favore, rispetto al triennio precedente.“Questo – sottolinea Campagna – è il risultato del lavoro che i nostri delegati hanno svolto all’interno degli uffici amministrativi, a sostegno dei dipendenti pubblici. Un ringraziamento da parte mia, per le tante preferenze che ci sono state accordate, va a tutti coloro che si sono prodigati per queste elezioni, dai candidati agli scritti, ai semplici simpatizzanti, al direttivo provinciale, fino ai vertici confederali. Ci siamo confermati sindacato maggioritario sul territorio frusinate e questo rappresenta per tutti noi uno stimolo a lavorare con ancor più impegno e costanza, giorno dopo giorno, affinché i diritti dei lavoratori vengano sempre rispettati”.Spiccano in particolare gli ottimi risultati ottenuti presso lo stabilimento Propellenti di Fontana Liri (30 preferenze su 44 voti validi), all’Inps di Frosinone, all’Ispettorato del lavoro, al Provveditorato e nei due tribunali provinciali di Frosinone e Cassino.In generale, la Uilpa è riuscita ad ottenere consensi e preferenze in quasi tutti gli uffici del comparto Funzioni Centrali“Occorre sottolineare che al di là dei risultati – chiosa Campagna – a vincere sono stati i lavoratori. Abbiamo il compito di fare in modo che la fiducia in noi riposta, venga ripagata”.

Correlati