Elezioni Europee: Info-point degli attivisti del Movimento 5 Stelle a Sora

In vista dell’appuntamento elettorale dell’8 e 9 giugno, gli attivisti M5S di Sora, nella giornata di sabato si sono ritrovati con il gazebo informativo in Piazza S. Restituta, per un’intera giornata, insime a numerosi cittadini ed ai candidati alle elezioni europee per la Circoscrizione Centro: Giuliano Pacetti,Giusy Esposito ed Emanuele Ceccato. Nel corso della giornata sono state trattate le tematiche care al M5S che hanno visto un proficuo confronto con la cittadinanza del territorio: dalla necessità di raggiungere un negoziato di Pace nella guerra Russo-Ucraina, alla ferma condanna di quanto sta accadendo in Palestina la cui soluzione auspicabile è due Stati due Popoli; dalla riforma dei trattati europei che superino la stagione dell’austerity al contrasto dei flussi migratori clandestini e del traffico di esseri umani; dal rafforzamento del Patto per il Clima al rilancio del Made in Italy.Gli attivisti M5S ribadiscono inoltre, l’importanza di recarsi alle urne e di esercitare il diritto di voto, poiché le elezioni europee, per via dell’attuale frangente storico che stiamo vivendo, sono ad oggi più importanti che mai.Rivolgono infine un invito ai cittadini sorani a partecipare alle attività del Movimento 5 Stelle e alle riunioni che hanno ripreso a svolgersi ogni venerdì sera dalle ore 21 presso il Bar Liri in Via Marsiacana e che stanno vedendo già una notevole affluenza ed un rinnovato entusiasmo.

