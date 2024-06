Elezioni europee. Forza Italia trionfa nella Provincia di Frosinone. Gianluca Quadrini: “Forza Italia secondo partito nazionale di cdx.”

A poche ora dalla chiusura dei seggi, i primi dati confermano il grande avanzamento della destra, non solo in Italia ma in tutta Europa. In provincia di Frosinone, FI ottiene un risultato eccellente, secondo partito del centro destra, dopo Fratelli D’Italia, superando la Lega, e confermando la sua centralità nel panorama politico locale. La candidata Rossella Chiusaroli ha ottenuto un risultato strabiliante, attestandosi come la seconda piu votata, dopo l’on. Salvatore De Meo, nelle quattro regioni, ovviamente tutti dopo il segretario Antonio Tajani. Il Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini dichiara in una nota che questo risultato conferma l’impegno costante del partito nel rappresentare al meglio gli interessi dei cittadini e nel portare avanti le proprie proposte per il bene della comunità. “L’espressione di voto degli elettori è chiara. Afferma Quadrini – Forza Italia è un partito solido e radicato nel territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di rispondere con concretezza e determinazione. La provincia di Frosinone ha avuto un ruolo determinante esprimendo chiaramente la volontà di avere Forza Italia, attraverso i nostri candidati, come punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori del centro destra e desiderano essere rappresentati con competenza ed efficacia in Europa. Il risultato dei nostri candidati, Rossella Chiusaroli e Salvatore De Meo, sono la dimostrazione concreta che siamo un partito solido e radicato nel territorio, capace di ascoltare le esigenze dei cittadini e di rispondere con concretezza e determinazione.” In conclusione il presidente Quadrini, ringrazia tutti gli elettori e tutti gli amministratori che solamente con la forza dell’amicizia e del rispetto personale nei confronti di altri che invece hanno investito ingenti risorse nella campagna elettorale arrivando però nei numeri dopo di noi. Noi ribadiamo il grande impegno del partito a continuare a lavorare per difendere i valori e gli interessi del territorio e delle sue comunità all’interno del Parlamento europeo. Ringrazio per il risultato il nostro coordinatore Regionale, Sen. Claudio Fazzone, perchè con la sua regia ha dimostrato a tutti che quando si è uniti si vince e lui, vince sempre.”

COMUNICATO STAMPA