Elezioni Europee – Ciacciarelli:” risultato della Lega conferma il nostro buon governo in Regione Lazio e nella provincia di Frosinone”

“ Mi ritengo soddisfatto del risultato preso dal nostro Partito in Regione Lazio ed in particolare nella Provincia di Frosinone dove, trainata dal nostro candidato Mario Abbruzzese con circa 14 mila voti in tutta la provincia, la Lega si conferma al di sopra della media nazionale e regionale sfiorando il 12 per cento.

Si conferma quindi la capacità del nostro partito di assumere un ruolo di rilievo nello scenario politico laziale e questo grazie ad un lavoro costante portato avanti sul territorio dai nostri tanti amministratori e militanti che giornalmente ed in particolare in questa campagna elettorale hanno dimostrato una forte sensibilità politica ed attaccamento al partito.

In una complessa competizione elettorale come quella delle europee dove, in ragione del sistema di preferenza, risalta ancor di più la territorialità del voto, Il merito del risultato nel Lazio va dato senza dubbio anche alla nostra classe dirigente in grado di organizzare una competitiva rosa di candidati tale da rispecchiare il nostro territorio regionale ed in particolare le sue province.

Non posso non sottolineare infine la soddisfazione per il risultato ottenuto dal candidato On. Mario Abbruzzese che, partendo da una base provinciale di 14 mila preferenze, è riuscito a raggiungere circa 24 mila preferenze risultando nel partito, dopo il Generale Vannacci, il più votato nella Regione Lazio e posizionandosi al terzo posto dopo l’uscente Ceccardi, evidenziandosi così il forte impegno e la costante determinazione di un intero gruppo in una complessa e difficile campagna elettorale come quella delle elezioni europee.

Ringrazio il Sottosegretario Sen. Claudio Durigon, il Coordinatore Provinciale di Frosinone On. Ottaviani ed particolare tutti i candidati del Lazio Davide Bordoni, Mario Abbruzzese, Giovanna Miele, Laura Cartaginese, Cinzia Bonfrisco, Franco Cardinale e Francesca Dionisi per aver consentito grazie al loro impegno di raggiungere un importante risultato per il nostro partito.

foto archivio