Elezioni Europee – Abbruzzese chiude come ha iniziato: a Roma oltre mille persone

Non poteva che finire con un altro grandissimo successo di pubblico l’ultima tappa dell’Europa dei Territori. Ieri presso la struttura Villa Appia Eventi a Marino in provincia di Roma il personale tour di Mario Abbruzzese, candidato della Lega alle elezioni europee nella circoscrizione Italia Centrale ha radunato alle porte della capitale, per la chiusura della campagna elettorale, ancora una volta, oltre mille persone. Sindaci, amministratori semplici cittadini tutti a sostenere con molto calore il già presidente del consiglio regionale del Lazio. “Abbiamo l’obiettivo di difendere il Made in Italy dalle minacce delle carni sintetiche e delle farine di insetto. Il nostro paese – ha spiegato Abbruzzese – vanta una tradizione culinaria unica al mondo, basata su ingredienti di alta qualità e produzioni agricole e artigianali che rappresentano il cuore pulsante della nostra cultura e identità. Le bistecche sintetiche e le farine di grillo rappresentano una minaccia per la nostra tradizione alimentare, mettendo a rischio la nostra salute e l’ambiente. Dobbiamo proteggere e valorizzare il Made in Italy, promuovendo la produzione locale e sostenendo i nostri agricoltori e allevatori che lavorano con passione e dedizione per garantire prodotti di eccellenza. “Ho avuto modo di dire di essere di fronte all’ennesima follia da parte dell’UE – ha continuato Abbruzzese – quando ho parlato della direttiva Case Green. E’ impensabile che famiglie e imprese continuino ad essere schiavi della deriva green. Siamo tutti d’accordo sulla riduzione delle emissioni di gas serra e dei consumi energetici, ma non è possibile riuscire ad ottenere risultati concreti in questi termini. In Italia il 74% degli immobili ha classe inferiore alla D, il 60% inferiore alla E. Onde per cui riuscire ad equiparare la propria abitazione a classi energetiche e categorie superiori può costare decine di migliaia di euro e senza incentivi la vedo molto dura per tantissimi famiglie italiane riuscire a raggiungere gli obiettivi. Tutto ciò per ridurre le emissioni nocive soltanto dello 0,11%. Abbiamo l’obiettivo di rappresentare al meglio il nostro territorio nel Parlamento Europeo, difendendo i nostri valori e interessi. Con il vostro voto, potremo garantire al nostro territorio la voce e la rappresentatività che merita, lavorando insieme per difendere il Made in Italy e promuovere uno sviluppo sostenibile e responsabile. “Un’ondata di entusiasmo ha invaso Roma – – ha concluso Abbruzzese – per la nostra chiusura della campagna elettorale! Grazie a tutti voi che siete venuti a supportarci. Ora, verso la vittoria con l’ABC: Abbruzzese, Bonfrisco, Cartaginese! Riportiamo l’Europa ai suoi territori, riportiamo il cuore nelle nostre comunità”.

