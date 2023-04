Elezioni dipendenti Poste: ottimo risultato della UIL Poste Frosinone

“Le elezioni per il rinnovo delle Rsu e Rls tra i lavoratori di Poste Italiane nel territorio di Frosinone hanno segnato un successo storico per la Uil”.

“Il 28 e il 29 Marzo scorso la Uil poste Frosinone è passata da due a tre Rsu ha eletto una Rls. Nello specifico Mariarosaria Ginestra, Lorenzo Vacca e Igino Corda compongono la Rappresentanza Sindacale Unitaria, mentre la stessa Mariarosaria Ginestra è anche la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La Uil Poste scala una posizione nel gradimento tra i lavoratori nella provincia Ciociara. E’ il risultato dell’impegno e del lavoro profuso dal sindacato in questi duri anni di pandemia”.

Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal Segretario Generale Uil Poste, Claudio Solfaroli, e dal Segretario Generale UIL Poste Lazio Stefano Angelini.

Ginestra, Vacca e Corda, nel ringraziare i lavoratori e le lavoratrici per la fiducia concessa hanno ribadito un concetto chiaro alla Uil e al Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri: “Siamo consapevoli della responsabilità di questo incarico e per questo saremo costantemente impegnati per compiere le scelte giuste e per onorare il sindacato delle persone nel nome del sindacato delle persone”.

COMUNICATO STAMPA