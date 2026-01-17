Elezioni del Consiglio dell’ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Frosinone 2026-2030

Un appuntamento di rilievo per la Categoria dei commercialisti si è svolto nei giorni 15 e 16 gennaio scorso per il rinnovo del Consiglio dell’ordine che ha visto una elevatissima partecipazione al voto della categoria con oltre l’85% dei votanti rispetto agli aventi diritto che è stata chiamata a scegliere nuovamente la guida dell’Ente che rappresenta e tutela la professione sul territorio.

E’ stato rieletto, per la terza volta, come presidente il Prof. Domenico Celenza con 206 voti rispetto ai 179 voti della lista avversaria guidata dal dott. Umberto Lombardi.

Il Prof. Domenico Celenza nel suo incarico sarà affiancato da Emilio Zaccari, Benedetta Masi, Stefania Silenzi, Alessia Nardecchia, Maria Teresa Di Torrice, Angelo Pizzutelli, Stefano Scerrato, per la lista minoritaria, Umberto Lombardi. Risultano eletti per il Collegio dei revisori Marco Turriziani, Francesca Migliore e Rossella Brogi; supplenti Maria Carmen Dell’Aversano e Fabrizio Neglia. Per il Comitato Pari Opportunità: Ornella Crociani, Alessia Pistilli, Roberto Romagna e Roberta Bellincampi. A quest’ultima rosa di nomi, si aggiungerà l’ultimo membro che verrà scelto, così come da regolamento, tra i consiglieri eletti.

Il nuovo consiglio si riconosce nella continuità dell’azione territoriale già iniziata nel primo mandato del Prof Domenico Celenza e proseguita successivamente con il mandato del compianto Sandro Bartolini.Il nuovo Consiglio rappresenta una sintesi dei due precedenti con l’ingresso di giovani e qualificate professioniste.

Nei prossimi mesi il nuovo consiglio sarà chiamato ad attuare le linee guida e programmatiche del mandato con particolare attenzione ai neo iscritti, all’innovazione digitale e al confronto costante con il territorio, elementi considerati strategici per affrontare le sfide future della professione.