Elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora: Grande Partecipazione e Entusiasmo tra i Giovani Candidati

Grande entusiasmo e una partecipazione straordinaria hanno caratterizzato le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Sora, che si sono svolte giovedì 27 novembre presso le scuole secondarie di primo grado dei tre Istituti Comprensivi cittadini.

Quasi 50 giovani candidati si sono messi in gioco per i 17 seggi disponibili, presentando proposte articolate, idee innovative e dimostrando un forte spirito di iniziativa. Le campagne elettorali, condotte in modo responsabile e adeguato alla loro età, sono state seguite con attenzione dai docenti referenti, che hanno garantito correttezza e serenità durante tutte le fasi del voto.

I risultati avranno validità per l’anno scolastico in corso e per i successivi due. La proclamazione ufficiale degli eletti avverrà nel corso della prima seduta del nuovo CCR, già calendarizzata per lunedì 15 dicembre 2025.

Soddisfazione è stata espressa dai Consiglieri comunali Francesco Monorchio, delegato alle Politiche Giovanili, e Francesca Di Vito, delegata alla Pubblica Istruzione, che al termine della giornata hanno dichiarato:

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si conferma un’iniziativa ad elevato impatto e partecipazione. I nostri giovani, con il loro entusiasmo e il loro impegno, riescono sempre a coinvolgerci e motivarci. L’Amministrazione Di Stefano ha creduto sin dall’inizio in questo progetto, di cui oggi raccogliamo i frutti: appuntamenti ormai consolidati che accompagnano la crescita dei ragazzi a tutto tondo – aggregazione, cultura, sport, arte, educazione civica e conoscenza delle istituzioni. Tutto ciò è possibile grazie alla lungimiranza e al costante impegno del coordinamento del progetto e delle Dirigenti scolastiche, che da quattro anni sostengono con convinzione questa iniziativa.”

Non resta che attendere il 15 dicembre, quando la Sala Consiliare del Comune di Sora accoglierà il rinnovato Consiglio Comunale dei Ragazzi per la seduta cerimoniale di insediamento, durante la quale avverrà la proclamazione ufficiale e il simbolico, sempre emozionante, passaggio della fascia tricolore tra il Sindaco dei Ragazzi uscente e il suo successore.

Francesca Di Vito e Francesco Monorchio, Consiglieri Comunali di Sora.